PARTIZAN SPREMA BOMBU! Vraća se Bibras Natho!
Novi sportski direktor Partizana Radosav Petrović želi da vrati Bibarsa Natha u Partizan.
Odmah posle izborne skupštine je najavljeno da će Partizan razgovarati sa Nathom i ispitati teren povodom njegovog potencijalnog ostanka u crno-belom taboru.
Novi sportski direktor Partizana, bivši kapiten, Radosav Petrović, već je obavio nekoliko razgovora među kojima je bio i pomenuti Izraelac.
- Kada su u pitanju pojačanja u sportskom sektoru, priključiće nam se Goran Trobok u skauting službi. Juče sam razgovarao sa Bibarsom Nathom, trenutno je sa porodicom na odmoru. On je neko ko je ostavio veliki trag u ovom klubu i voleli bismo da se priključi. O tome ćemo pričati kad se vrati u Beograd. Verujem da ćemo na obostrano zadovoljstvo pronaći neko dobro rešenje i da će nam se priključiti - rekao je Petrović.
Koja bi bila Nathova uloga?
- Ostavili smo to da razgovaramo kad se vidimo, dali smo mu doznanja da bismo voleli. Ja bih lično voleo da se priključi sa znanjem, iskustvom i energijom. Videćemo se kad se vrati, popričaćemo o svemu i verujem da ćemo nači rešenje za sve - naveo je Petrović.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NAJLEPŠI GOL SVETSKOG PRVENSTVA: Pogledajte čudo koje je zadivilo planetu (VIDEO)
04. 07. 2026. u 09:43
SRBIJA JE ČUDO! "Orlići" u polufinalu Svetskog prvenstva
03. 07. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)