POLETELA RUSKA ZVER! Novi laki lovac Jak-130M u vazduhu: Zapadu se neće svideti šta sve ovaj avion može! (VIDEO)

POTVRĐENO je 25. juna da je ruski laki lovac i trenažni avion Jak-130M izveo svoj prvi let, a očekuje se da će avion biti nabavljen u značajnom broju za opremanje ruskih vazduhoplovnih snaga i za usluge više stranih klijenata od početka 2030-ih.

Foto: Printskrin Youtube/Lampa znanja

-„Debitantski let prototipa aviona Jak-130M održan je u Irkutskom avijacijskom zavodu, podružnici Jakovljevog avionskog preduzeća. Avionom je pilotirala posada koju su činili probni pilot prve klase Aleksandar Guskov i istaknuti probni pilot Andrej Voropajev“, saopštila je pres služba državnog tehnološkog konglomerata Rosteh. „Plan leta je u potpunosti sproveden i nema problema sa avionom, dodaje se, navodeći da je let trajao približno 50 minuta na visinama do 2.000 metara i brzinama do 600 kilometara na sat (0,49 Maha).



Jak-130 je razvijen 1990-ih da bi zamenio zastareli sovjetski L-39 kao primarni trenažni avion oružanih snaga i optimizovan je za pripremu pilota za upravljanje lovcima „generacije 4+“ i pete generacije kao što su Su-30SM i Su-57. Avion je prvi put poleteo 1996. godine i dizajniran je da replicira karakteristike upravljanja modernim borbenim avionima putem sofisticiranog digitalnog sistema upravljanja „fly-by-wire“. Ovo omogućava instruktorima da programiraju avion da imitira karakteristike leta raznih lovaca, omogućavajući pilotima studentima da se obučavaju za napredne avione bez troškova upravljanja lovacima na prvoj liniji fronta. U to vreme, ovo je bio jedan od najnaprednijih koncepata obuke na svetu.Ključna karakteristika Jak-130 je njegova uloga kao uvodnog trenažera lovaca (LIFT). Umesto da služi kao osnovni trenažer, Jak-130 premošćuje jaz između osnovne obuke za mlazni avion i operativne konverzije za lovce na prvoj liniji fronta. Njegova kabina ima multifunkcionalne displeje, ručne kontrole gasa i palice i modernu avioniku koja veoma podseća na one koje se nalaze u savremenim borbenim avionima. Ovo značajno smanjuje količinu skupe obuke potrebne za operativne lovce. Jak-130M je namenjen da dodatno smanji jaz između tradicionalnog naprednog trenažera i lakog višenamenskog borbenog aviona. Iako zadržava funkcije obuke originalnog Jak-130, Jak-130M uvodi značajna poboljšanja u senzorima, oružju, preživljavanju i sistemima misije.Jedno od najznačajnijih poboljšanja u odnosu na osnovni Jak-130 je integracija AESA radara u novu varijantu, što dramatično proširuje sposobnost aviona da detektuje i prati vazdušne i površinske ciljeve, izvodi vazdušne angažmane i koristi moderno precizno vođeno oružje. Ovo poboljšanje omogućava pilotima da treniraju sa sistemima opremljenim radarom, a istovremeno čini avion daleko efikasnijim u operativnim borbenim ulogama. Jak-130M takođe ima napredni elektrooptički sistem za ciljanje postavljen u nosu, koji pruža infracrveno pretraživanje i praćenje, identifikaciju ciljeva, lasersko obeležavanje i mogućnosti preciznog udara. Omogućava avionu da koristi vođenu municiju sa mnogo većom efikasnošću protiv kopnenih ciljeva i poboljšava svest o situaciji tokom obuke i borbenih misija.

(militarywatchmagazine.com)

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