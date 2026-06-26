Tramp pobesneo: Nagovestio odgovor SAD na napad Irana na teretni brod
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nagovestio je danas da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na iranski napad na teretni brod u Ormuskom moreuzu.
Na pitanje novinara da li će biti posledica za Teheran zbog napada na brod, Tramp je odgovorio "saznaćete", prenosi Rojters.
Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštile su juče da je teretni brod "Ever lavli", koji je plovio pod zastavom Singapura, prijavio sumnjivi napad dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz, blizu obale Omana.
Kako je saopštila ta agencija britanske Kraljevske mornarice, brod je prijavio da je projektil pogodio njegovu desnu stranu dok je bio udaljen 7,5 nautičkih milja jugoistočno od omanske luke Dahit.
(Tanjug)
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