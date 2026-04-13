Svet

PORUKA IZ KREMLJA: Evo šta Rusija kaže o izborima u Mađarskoj

Новости онлине

13. 04. 2026. u 12:39

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas, komentarišući rezultat parlamentarnih izbora u Mađarskoj, da je ta zemlja napravila svoj izbor i da ga Rusija poštuje.

ПОРУКА ИЗ КРЕМЉА: Ево шта Русија каже о изборима у Мађарској

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Mi smo, ponavljam, zainteresovani za izgradnju dobrih odnosa sa Mađarskom, kao i sa svim evropskim zemljama. Znamo da, nažalost, reciprocitet još nije moguć sa evropskim zemljama, ali Rusija je otvorena za dijalog - rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

Kako kaže, mađarski narod je napravio svoj izbor, a Rusija ga poštuje.

- Očekujemo da ćemo nastaviti naše veoma pragmatične kontakte sa novim mađarskim rukovodstvom. Čuli smo izjave, pa čak i više, o spremnosti za dijalog - rekao je portparol Kremlja.

Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Orban je čestitao pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa