PORUKA IZ KREMLJA: Evo šta Rusija kaže o izborima u Mađarskoj
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas, komentarišući rezultat parlamentarnih izbora u Mađarskoj, da je ta zemlja napravila svoj izbor i da ga Rusija poštuje.
- Mi smo, ponavljam, zainteresovani za izgradnju dobrih odnosa sa Mađarskom, kao i sa svim evropskim zemljama. Znamo da, nažalost, reciprocitet još nije moguć sa evropskim zemljama, ali Rusija je otvorena za dijalog - rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.
Kako kaže, mađarski narod je napravio svoj izbor, a Rusija ga poštuje.
- Očekujemo da ćemo nastaviti naše veoma pragmatične kontakte sa novim mađarskim rukovodstvom. Čuli smo izjave, pa čak i više, o spremnosti za dijalog - rekao je portparol Kremlja.
Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.
Orban je čestitao pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.
PESKOV UPERIO PRST U EVROPU: "Čine sve da se ukrajinski sukob nastavi"
13. 04. 2026. u 12:33
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
