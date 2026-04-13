JURILA AUTOMOBILOM SKORO 200 NA SAT KROZ SELO: Policiji se pravdala hit izjavom - Zagoreće mi kolač!

RUMUNSKA policija je kaznila jednu ženu zbog prebrze vožnje, a njeno opravdanje za žurbu bilo je više nego bizarno.

Foto: Unsplash/Joshua Hoehne

Naime, ona je objasnila da je morala da juri kući kako joj kolač ne bi zagoreo. Tvrdila je da je ostavila kolač u rerni.

Saobraćajna policija je primetila da je vozila 176 kilometara na sat, što je prebrzo za uski seoski put na jugoistoku zemlje.

Ona je "testirala granice fizike" pri toj brzini i pokušala to opravdati "kulinarskom dramom", saopštio je policijski inspektorat okruga Konstanta, Rumunija u objavi na Fejsbuku.

Inače, u naselju je maksimalna dozvoljena brzina 50 km/h.

Rekla je da je pekla tradicionalni kozunak, rumunski kolač od kvasca sa suvim grožđem ili orašastim plodovima za Uskrs. Žena je kažnjena sa oko 400 evra, što je, prema rečima policije, dovoljno za "20 gotovih kozunaka vrhunskog kvaliteta".

Takođe, vozačka dozvola joj je oduzeta na četiri meseca, tako da sada "ima dovoljno vremena kao pešak da nauči sve tajne pekarstva", rekli su šaljivo policajci.

(Indeks.hr)

