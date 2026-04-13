JURILA AUTOMOBILOM SKORO 200 NA SAT KROZ SELO: Policiji se pravdala hit izjavom - Zagoreće mi kolač!

В.Н.

13. 04. 2026. u 11:09

RUMUNSKA policija je kaznila jednu ženu zbog prebrze vožnje, a njeno opravdanje za žurbu bilo je više nego bizarno.

ЈУРИЛА АУТОМОБИЛОМ СКОРО 200 НА САТ КРОЗ СЕЛО: Полицији се правдала хит изјавом - Загореће ми колач!

Naime, ona je objasnila da je morala da juri kući kako joj kolač ne bi zagoreo. Tvrdila je da je ostavila kolač u rerni.

Saobraćajna policija je primetila da je vozila 176 kilometara na sat, što je prebrzo za uski seoski put na jugoistoku zemlje.

Ona je "testirala granice fizike" pri toj brzini i pokušala to opravdati "kulinarskom dramom", saopštio je policijski inspektorat okruga Konstanta, Rumunija u objavi na Fejsbuku.

Inače, u naselju je maksimalna dozvoljena brzina 50 km/h.

Rekla je da je pekla tradicionalni kozunak, rumunski kolač od kvasca sa suvim grožđem ili orašastim plodovima za Uskrs. Žena je kažnjena sa oko 400 evra, što je, prema rečima policije, dovoljno za "20 gotovih kozunaka vrhunskog kvaliteta".

Takođe, vozačka dozvola joj je oduzeta na četiri meseca, tako da sada "ima dovoljno vremena kao pešak da nauči sve tajne pekarstva", rekli su šaljivo policajci.

BONUS VIDEO: Pogledajte snimak hapšenja maloletnog ubice iz Obrenovca

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

