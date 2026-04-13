JURILA AUTOMOBILOM SKORO 200 NA SAT KROZ SELO: Policiji se pravdala hit izjavom - Zagoreće mi kolač!
RUMUNSKA policija je kaznila jednu ženu zbog prebrze vožnje, a njeno opravdanje za žurbu bilo je više nego bizarno.
Naime, ona je objasnila da je morala da juri kući kako joj kolač ne bi zagoreo. Tvrdila je da je ostavila kolač u rerni.
Saobraćajna policija je primetila da je vozila 176 kilometara na sat, što je prebrzo za uski seoski put na jugoistoku zemlje.
Ona je "testirala granice fizike" pri toj brzini i pokušala to opravdati "kulinarskom dramom", saopštio je policijski inspektorat okruga Konstanta, Rumunija u objavi na Fejsbuku.
Inače, u naselju je maksimalna dozvoljena brzina 50 km/h.
Rekla je da je pekla tradicionalni kozunak, rumunski kolač od kvasca sa suvim grožđem ili orašastim plodovima za Uskrs. Žena je kažnjena sa oko 400 evra, što je, prema rečima policije, dovoljno za "20 gotovih kozunaka vrhunskog kvaliteta".
Takođe, vozačka dozvola joj je oduzeta na četiri meseca, tako da sada "ima dovoljno vremena kao pešak da nauči sve tajne pekarstva", rekli su šaljivo policajci.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
NAJVIŠI VISEĆI MOST U EVROPI BIĆE IZGRAĐEN NA BALKANU: Investicija iznosi 6 miliona evra
09. 04. 2026. u 14:59
SNAŽAN ZEMLjOTRES U KOMŠILUKU: Evo gde je bio epicentar
08. 04. 2026. u 07:20
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
