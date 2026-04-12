uživoPRVI REZULTATI IZBORA U MAĐARSKOJ: Evo ko je u prednosti na 29,21% obrađenih glasova
PRVI rezultati izbora u Mađarskoj su upravo objavljeni.
Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije ažurirani su podaci, na osnovu kojih Tisa vodi na nacionalnoj listi sa 21,54 odsto glasova, Fides je drugi, dok je Mi Hazank na trećem mestu, ali je i dalje u konkurenciji. Prema delimičnim rezultatima, Tisa ima 49,43 odsto, Fides 41,99 odsto, a Mi Hazank 6,10 odsto. Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 1,15 odsto.
Rezultati na osnovu 14,72 odsto:
Rezulati na osnovu 6,52 odsto:
Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije objavljeni su prvi brojevi, na osnovu kojih Fides-KDNP vodi na nacionalnoj listi sa 1,37 odsto glasova, Tisa stranka je druga, dok je Mi Hazank na trećem mestu, i dalje u konkurenciji.
Prema prvim delimičnim rezultatima, Fides ima 53,18 odsto, Tisa 38,68 odsto, a Mi Hazank 6,11 odsto.
Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 0,74 odsto.
