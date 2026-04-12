Svet

uživoPRVI REZULTATI IZBORA U MAĐARSKOJ: Evo ko je u prednosti na 29,21% obrađenih glasova

V.N.

12. 04. 2026. u 20:08 >> 20:52

PRVI rezultati izbora u Mađarskoj su upravo objavljeni.

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У МАЂАРСКОЈ: Ево ко је у предности на 29,21% обрађених гласова

FOTO: Tanjug/AP/Denes Erdos

Rezultati izbora na 29,21% obrađenih glasova

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije ažurirani su podaci, na osnovu kojih Tisa vodi na nacionalnoj listi sa 21,54 odsto glasova, Fides je drugi, dok je Mi Hazank na trećem mestu, ali je i dalje u konkurenciji. Prema delimičnim rezultatima, Tisa ima 49,43 odsto, Fides 41,99 odsto, a Mi Hazank 6,10 odsto. Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 1,15 odsto.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Rezultati na osnovu 14,72 odsto:

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Rezulati na osnovu 6,52 odsto:

Foto printskrin vtr.valasztas.hu

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije objavljeni su prvi brojevi, na osnovu kojih Fides-KDNP vodi na nacionalnoj listi sa 1,37 odsto glasova, Tisa stranka je druga, dok je Mi Hazank na trećem mestu, i dalje u konkurenciji.

Prema prvim delimičnim rezultatima, Fides ima 53,18 odsto, Tisa 38,68 odsto, a Mi Hazank 6,11 odsto.

Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 0,74 odsto.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLE PRVE NEZVANIČNE ANKETE, ZATVORENA BIRALIŠTA U MAĐARSKOJ: Srušen apsolutni rekord na izborima

