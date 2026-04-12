Svet

MAKRON: Pobeda za Mađarsku u Evropi

Povodom pobede Petera Mađara u Mađarskoj reagovao je i francuski predsednik Emanuel Makron.

Foto: Tanjug/Tom Nicholson/Pool Photo via AP

Makron je poručio da Francuska pozdravlja pobedu za Mađarsku u Evropi.

- Francuska pozdravlja pobedu demokratskog učešća, privrženosti mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i Mađarskoj u Evropi – istakao je stanar Jelisejske palate.

U Parizu kao i u Briselu očigledno smatraju da će s Mađarom lakše donositi zajedničke odluke u EU.

- Zajedno, unapredimo Evropu koja je suverenija, za bezbednost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokratiju – zaključio je Makron.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

