MOGAO BIH DA UNIŠTIM IRAN ZA JEDAN DAN Tramp tvrdi Iran negira: SAD su rasporedile minolovce u Ormuskom moreuzu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD danas rasporedile brodove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu.

-Dakle, sada tamo imamo minolovce. Imamo visoko sofisticirane podvodne minolovce, koji su najnoviji i najbolji. Ali takođe dovodimo i tradicionalnije minolovce, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Foks njuz.

On je naveo da Velika Britanija pomaže u naporima čišćenja.

-Koliko sam razumeo, Velika Britanija i još nekoliko zemalja šalju minolovce. Mnoge zemlje nemaju minolovce. Razmislite o tome. Imali su 28 minolovaca. Koja zemlja ima 28 minolovaca? 28 čamaca za postavljanje mina, dodao je.

Tramp je kritikovao Iran zbog naplaćivanja brodovima prolaska kroz moreuz, rekavši da "nećemo dozvoliti da Iran zarađuje prodajom nafte ljudima koje voli, a ne ljudima koje ne voli, ili šta god da je to".

Govoreći nakon što su razgovori između SAD i Irana završeni u Pakistanu bez sporazuma, Tramp je ponovio pretnje iznete pre pregovora da će ciljati iransku energetsku infrastrukturu.

-Mogao bih da uništim Iran za jedan dan. Za jedan sat, mogao bih da imam svu njihovu energiju, sve, svaku njihovu fabriku, njihove elektrane, što je velika stvar. I mrzim da to radim, jer ako ja to uradim, trebaće im 10 godina da obnove, oni nikada neće moći da ga obnove, rekao je.

Tramp je rekao da neke potencijalne mete za američku vojnu akciju ostaju, uključujući postrojenja za desalinizaciju vode u zemlji, njenu električnu mrežu i mostove.

-U suštini smo im zbrisali celu zemlju. Jedino što im je zaista preostalo je njihova voda, čiji bi udarac bio veoma razarajući, naglasio je.

Pregovore između SAD, Irana i Pakistana opisao je kao "veoma prijateljske" i rekao da su SAD tokom razgovora dobile "skoro svaki potrebni poen", ističući da Iran nema pregovaračke adute.

-Ali su na kraju posustali nakon što Iran nije mogao da se obaveže da će odustati od svojih nuklearnih ambicija. Pred kraj su postali veoma prijateljski i dobili smo skoro svaki poen koji nam je bio potreban, osim činjenice da odbijaju da se odreknu svojih nuklearnih ambicija. I iskreno, za mene je to bila ubedljivo najvažnija stvar, rekao je američki lider.

Komentarišući svoju prošlonedelju pretnju Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti i da se nikada više neće vratiti", Tramp je rekao da je ta izjava dovela Teheran za pregovarački sto.

-Kada kažem o civilizaciji. Ona se zaista promenila. Zaista jeste. Ali razmislite o tome. Dozvoljeno im je da kažu: 'Smrt Americi. Smrt ovome'. I nešto izjavim. Oni kažu: Oh, tako velika stvar. Ta izjava ih je dovela do pregovaračkog stola i nisu ga napustili, istakao je američki lider.

On je dodao i da bi cene nafte i gasa mogle da budu "malo više" ili "otprilike iste" pred srednjoročne izbore u SAD.

Tramp je potvrdio da su dva mornarička razarača juče prošla kroz Ormuski moreuz usred krhkog primirja sa Iranom.

Američki predsednik je istakao i da veruje da Narodna Republika Kina ne isporučuje oružje Iranu, ali da postoji mogućnost uvođenja carine ukoliko se ispostavi drugačije.

-Ne verujem da Kina isporučuje oružje Iranu, ali ako to urade, uvešćemo im carinu od 50 odsto, najavio je Tramp.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje