AMERIČKI MEDIJI: Dva prazna tankera pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz, pa odustala

DVA prazna tankera koja su se danas uputila ka Ormuskom moreuzu vratila su se nakon što je objavljena vest da su razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana završeni bez dugoročnog mirovnog sporazuma, prema podacima firme za praćenje brodova Vortex.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Jedan od dva tankera, koji je povezan sa Pakistanom, vratio se i čeka odmah ispred moreuza, rekla je za CNN šefica analize evropskog tržišta u Vortex-u Pamela Munger.

Kretanje brodova pokazuje da je kontrola nad Ormuskim moreuzom "i dalje u velikoj meri u rukama Iranaca", rekla je Munger.

Munger je kazala da je jedan prazan neiranski tanker za sirovu naftu prošao juče kroz moreuz, a da su između petka i subote kroz moreuz prošla tri neiranska tankera natovarena sirovom naftom i jedan brod koji je prevozio tečni naftni gas.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije danas da će američka mornarica početi da blokira "sve brodove" koji pokušavaju da uđu ili izađu iz moreuza, u pokušaju da osujeti uticaj Irana na plovni put koji je od početka rata koristio za izvoz sopstvene nafte, ali je bio zatvoren za većinu drugih brodova.

Samo nekoliko brodova je prošlo kroz Ormuski moreuz poslednjih dana, što ukazuje na to da mnoge brodarske kompanije i dalje smatraju da je taj plovni put nebezbedan, uprkos trenutnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje