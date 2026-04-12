AMERIČKI MEDIJI: Dva prazna tankera pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz, pa odustala
DVA prazna tankera koja su se danas uputila ka Ormuskom moreuzu vratila su se nakon što je objavljena vest da su razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana završeni bez dugoročnog mirovnog sporazuma, prema podacima firme za praćenje brodova Vortex.
Jedan od dva tankera, koji je povezan sa Pakistanom, vratio se i čeka odmah ispred moreuza, rekla je za CNN šefica analize evropskog tržišta u Vortex-u Pamela Munger.
Kretanje brodova pokazuje da je kontrola nad Ormuskim moreuzom "i dalje u velikoj meri u rukama Iranaca", rekla je Munger.
Munger je kazala da je jedan prazan neiranski tanker za sirovu naftu prošao juče kroz moreuz, a da su između petka i subote kroz moreuz prošla tri neiranska tankera natovarena sirovom naftom i jedan brod koji je prevozio tečni naftni gas.
Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije danas da će američka mornarica početi da blokira "sve brodove" koji pokušavaju da uđu ili izađu iz moreuza, u pokušaju da osujeti uticaj Irana na plovni put koji je od početka rata koristio za izvoz sopstvene nafte, ali je bio zatvoren za većinu drugih brodova.
Samo nekoliko brodova je prošlo kroz Ormuski moreuz poslednjih dana, što ukazuje na to da mnoge brodarske kompanije i dalje smatraju da je taj plovni put nebezbedan, uprkos trenutnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
