DIGITALNI KATANAC TEHERANA: Više od 1.000 sati pod strogom kontrolom režima
GRUPA za praćenje interneta NetBloks saopštila je da prekid pristupa globalnom internetu u Iranu traje više od 1.000 sati.
Kako je Tajms of Izrael objavio na platformi X, iako domaći intranet u Iranu i dalje funkcioniše i omogućava korišćenje lokalnih aplikacija, bankarskih sistema i drugih servisa, pristup globalnom internetu ozbiljno je ograničen od početka februara.
NetBlocks, koji prati digitalnu infrastrukturu i prekide mreže širom sveta, ocenjuje da ovako dugotrajna restrikcija predstavlja jedno od najdužih ograničenja internet pristupa u poslednje vreme u toj zemlji.
(Tanjug)
