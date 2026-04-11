Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: "Koplja" se oštre na "fenjerašu"

Žarko Urošević

11. 04. 2026. u 11:20

* Groningen klasa za Iglse

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ХОЛАНДИЈА 1: Копља се оштре на фењерашу

Tanjug/AP Photo/Maurice van Steen, File

SUBOTA, 

Utreht – Telstar 1

Sparta – PSV 3+

GRONINGEN – G. A. IGLS 1

HERAKLES – AJAKS 2-2

NEDELjA, 

Fortuna – Breda X2

NEC – Fejenord 2

Cvole – Ekscelzior 3+

AZ Alkmar – Herenven GG&3+

Ajaks od poslednjeg Heraklesa nije mogao da poželi lakšeg protivnika, na čijem terenu ga zanima osjavanje sva tri boda kako bi ostao konkurentan trilingu Fejernord - NEC - Tvente, čije borbe za mesto u Ligi šampona ne jenjavaju. Tim „kopljanika“ je znatno kvalitetniji od domaćina, pitanje pobednika potrudiće se da reši već u prvom poluvremenu.

Groningen se vratio pobedama u mečevima sa AZ Alkmarom i Telstarom. U pokušaju da veže het-trik, nailazi na Go Ahed Igls, ekipu znatno lošijih karakteristika, nedorasloj da ga zaustavi.

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, Boginja provincije za mesto koje vodi u Evropu

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu