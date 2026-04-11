Svet

SIJARTO PRENEO TRAMPOVU PORUKU: Amerikanci spremi da podrže Orbana i Mađarsku "punom ekonomskom snagom"

Новости онлине

11. 04. 2026. u 11:17

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država spremna da pruži snažnu ekonomsku podršku Mađarskoj i premijeru zemlje Viktoru Orbanu, pozivajući se na poruke američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Sijarto je naveo da je Tramp istakao spremnost svoje administracije da "mobilizuje punu ekonomsku snagu" SAD kako bi ojačala mađarsku ekonomiju i podržala budući razvoj zemlje, preneo je "Mađar nemzet". 

Prema njegovim rečima, takva podrška ima poseban značaj u složenim međunarodnim okolnostima.

Mađarski ministar je ocenio da bliski odnosi između Trampa i Orbana predstavljaju važan politički i ekonomski oslonac za Mađarsku, posebno u oblastima energetike i stabilnosti cena, uz tvrdnje da bi takva saradnja mogla da doprinese nižim troškovima za građane.

U poruci koja se pripisuje Trampu navedeno je da je američka administracija spremna da podrži mađarsku ekonomiju kao deo šire saradnje sa saveznicima, uz očekivanje daljeg jačanja odnosa i investicija u budući razvoj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
