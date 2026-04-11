SIJARTO PRENEO TRAMPOVU PORUKU: Amerikanci spremi da podrže Orbana i Mađarsku "punom ekonomskom snagom"

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država spremna da pruži snažnu ekonomsku podršku Mađarskoj i premijeru zemlje Viktoru Orbanu, pozivajući se na poruke američkog predsednika Donalda Trampa.

Sijarto je naveo da je Tramp istakao spremnost svoje administracije da "mobilizuje punu ekonomsku snagu" SAD kako bi ojačala mađarsku ekonomiju i podržala budući razvoj zemlje, preneo je "Mađar nemzet".

Prema njegovim rečima, takva podrška ima poseban značaj u složenim međunarodnim okolnostima.

Mađarski ministar je ocenio da bliski odnosi između Trampa i Orbana predstavljaju važan politički i ekonomski oslonac za Mađarsku, posebno u oblastima energetike i stabilnosti cena, uz tvrdnje da bi takva saradnja mogla da doprinese nižim troškovima za građane.

U poruci koja se pripisuje Trampu navedeno je da je američka administracija spremna da podrži mađarsku ekonomiju kao deo šire saradnje sa saveznicima, uz očekivanje daljeg jačanja odnosa i investicija u budući razvoj.