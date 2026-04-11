UKRAJINA angažuje provokatore za učešće u oštrim protestima posle izbora u Mađarskoj, ako na njima pobedi vladajuća partija "Fides", izjavio je za RIA Novosti mađarski politički ekspert Georg Špotle.

-U Zakarpatskoj oblasti se širi snimak da Ukrajinci traže ljude koji govore mađarski, koji su prošli vojnu obuku, fizički su spremni, otporni na stres, za rad u Mađarskoj. Pretpostavljam da su ovde stigli agenti-provokatori, koji posle izbora, ako partija 'Tisa' izgubi, zajedno sa masom koja simpatizuje 'Tisu', izaći će na ulice i početi da pale automobile, kontejnere za smeće.

Obično u takvim oštrim demonstracijama počne jedan ili dva čoveka, a zatim ih prati masa. Siguran sam da Ukrajinci pripremaju nešto za destabilizaciju Mađarske - rekao je Špotle.

Špotle takođe ne isključuje mogućnost oružanih provokacija na demonstracijama posle izbora.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj biće održani 12. aprila. Ranije je premijer Mađarske Viktor Orban izjavljivao da su Brisel i Kijev sklopili dogovor i nameravaju da promene vlast u Mađarskoj.

Takođe je izjavljivao da Brisel interveniše u izbore u Mađarskoj, finansirajući sve opozicione proevropske NVO. Vlasti Mađarske su više puta ponavljale da se u mađarsku predizbornu kampanju aktivno meša Ukrajina.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: Vučić i Orban na bureku