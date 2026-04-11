ISPLIVAO SNIMAK KOJI PLAŠI ORBANA: Ukrajinci regrutuju agente sa znanjem mađarskog da prave haos ako "Fides" pobedi - spremni i na oružje
UKRAJINA angažuje provokatore za učešće u oštrim protestima posle izbora u Mađarskoj, ako na njima pobedi vladajuća partija "Fides", izjavio je za RIA Novosti mađarski politički ekspert Georg Špotle.
-U Zakarpatskoj oblasti se širi snimak da Ukrajinci traže ljude koji govore mađarski, koji su prošli vojnu obuku, fizički su spremni, otporni na stres, za rad u Mađarskoj. Pretpostavljam da su ovde stigli agenti-provokatori, koji posle izbora, ako partija 'Tisa' izgubi, zajedno sa masom koja simpatizuje 'Tisu', izaći će na ulice i početi da pale automobile, kontejnere za smeće.
Obično u takvim oštrim demonstracijama počne jedan ili dva čoveka, a zatim ih prati masa. Siguran sam da Ukrajinci pripremaju nešto za destabilizaciju Mađarske - rekao je Špotle.
Špotle takođe ne isključuje mogućnost oružanih provokacija na demonstracijama posle izbora.
Parlamentarni izbori u Mađarskoj biće održani 12. aprila. Ranije je premijer Mađarske Viktor Orban izjavljivao da su Brisel i Kijev sklopili dogovor i nameravaju da promene vlast u Mađarskoj.
Takođe je izjavljivao da Brisel interveniše u izbore u Mađarskoj, finansirajući sve opozicione proevropske NVO. Vlasti Mađarske su više puta ponavljale da se u mađarsku predizbornu kampanju aktivno meša Ukrajina.
(RIA Novosti)
BONUS VIDEO: Vučić i Orban na bureku
Preporučujemo
U NEDELjU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
10. 04. 2026. u 23:52
"JAK I MOĆNI VOĐA": Tramp podržao Orbana pred izbore
10. 04. 2026. u 08:34
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
Komentari (0)