"UČENICA" MARIN LE PEN POBEDILA NA IZBORIMA ZA GRADONAČELNIKA PA ODMAH SKINULA ZASTAVU EU: Snimak zapalio mreže (VIDEO)

VIDEO francuske političarke Karle Muti, koja je upravo pobedila na izborima za gradonačelnika Kana, kako skida zastavu EU-a, postao je viralan.

Pobeda Karle Muti predstavlja dobitak za desničarsku Stranku Nacionalni savez, koja kritikuje birokratiju EU-a i njen uticaj na nacionalne zakone. Stranka takođe smatra da Francuska treba da ima veću suverenost, uključujući kontrolu granica i imigracione politike.

Nekoliko nedavno izabranih krajnje desničarskih gradonačelnika skinulo je zastave Evropske unije sa fasada svojih opština, u potezu koji je francuska vlada osudila kao "populizam".

Stranka Nacionalni savez Marine Le Pen, koja je je u usponu i nada se da će osvojiti najvišu funkciju u zemlji na predstojećim predsedničkim izborima.

Krajnje desničarski gradonačelnici u nekoliko gradova nisu gubili vreme u skidanju zastava EU.

