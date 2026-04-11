SNIMAK KOJI JE PODELIO PREDSEDNIK JUŽNE KOREJE LEDI KRV U ŽILAMA: Izraelci sa krova guraju palestinskog dečaka? (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
PREDSEDNIK Južne Koreje Li Dže Mjong u subotu je optužio Izrael da nije uspeo da „razmisli“ o optužbama za kršenje prava od strane svojih snaga, nakon što ga je Izrael kritikovao zbog širenja „dezinformacija“ na društvenim mrežama.
Li je ove nedelje razljutio izraelsko ministarstvo spoljnih poslova svojim komentarima na video snimak sa društvenih mreža sa naslovom koji navodno prikazuje izraelske vojnike kako muče i guraju „palestinsko dete“ sa krova.
- Moram da proverim da li je ovo istina, i ako jeste, koje mere su preduzete - napisao je Li u objavi na mreži Iks u petak.
Poreklo snimka, koji je široko deljen na društvenim mrežama, odmah nije moglo biti identifikovano.
(Tasnim)
