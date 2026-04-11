SNIMAK KOJI JE PODELIO PREDSEDNIK JUŽNE KOREJE LEDI KRV U ŽILAMA: Izraelci sa krova guraju palestinskog dečaka? (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

PREDSEDNIK Južne Koreje Li Dže Mjong u subotu je optužio Izrael da nije uspeo da „razmisli“ o optužbama za kršenje prava od strane svojih snaga, nakon što ga je Izrael kritikovao zbog širenja „dezinformacija“ na društvenim mrežama.

Li je ove nedelje razljutio izraelsko ministarstvo spoljnih poslova svojim komentarima na video snimak sa društvenih mreža sa naslovom koji navodno prikazuje izraelske vojnike kako muče i guraju „palestinsko dete“ sa krova.

- Moram da proverim da li je ovo istina, i ako jeste, koje mere su preduzete - napisao je Li u objavi na mreži Iks u petak.

이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠습니다.



우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없습니다. https://t.co/owqj9Rg1lk — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 9, 2026

Poreklo snimka, koji je široko deljen na društvenim mrežama, odmah nije moglo biti identifikovano.

(Tasnim)

