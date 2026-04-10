U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.
Biračka mesta u Mađarskoj otvaraju se u 6.00 a zatvaraju se u 19.00 sati, prenosi Rojters.
Prema anketama javnog mnjenja glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.
Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.
Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija objaviti preliminarne rezultate u izbornoj noći, a rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.
Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje 5 odsto glasova.
Mađarskog premijera bira parlament, prostom većinom glasova a mađarski predsednik podnosi predlog za premijera, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.
Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.
Ovi parlamentarni izbori biće deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.
