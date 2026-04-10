HEZBOLAH POZIVA LIBANSKU VLADU: Ne pregovarajte sa Izraelom
Libanska proiranska militantna grupa Hezbolah pozvala je danas libansku vladu da se uzdrži od direktnih pregovora sa Izraelom, nakon pogibije 13 libanskih pripadnika bezbednosnih snaga u Nabatiji, na jugu Libana.
"Pozivamo vlasti da prepoznaju opasnost puta ustupaka neprijatelju, koji ne razume ništa osim sile, i da se vrate svom prirodnom položaju uz svoj narod i svoj otpor", navela je šiitska militantna grupa u saopštenju na Telegramu, prenosi CNN.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ranije da je Liban "više puta" zahtevao pregovore, kao i da je naložio svom kabinetu da započne "direktne" razgovore sa Libanom sa ciljem da se Hezbolah razoruža, i da se uspostave mirni odnosi sa Izraelom "što je pre moguće".
Prvi dani dvonedeljnog primirja u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom bili su najsmrtonosniji u Libanu od septembra 2024. godine, sa najmanje 357 mrtvih i najmanje 1.223 povređenih u izraelskim napadima, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja.
Preporučujemo
Komentari (0)