IRANSKA DELEGACIJA STIGLA U ISLAMABAD: Evo ko ih predvodi na mirovnim pregovorima

10. 04. 2026. u 23:07

Iranska delegacija za mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf stigla je danas u Islamabad, prenosi iranska agencija Tasnim.

U iranskom pregovaračkom timu su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar odbrane Ali Akbar Ahmadijan, guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati i neki članovi parlamenta.

Tasnim navodi da će razgovori sa američkim pregovaračkim timom, koga predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, početi ako druga strana prihvati iranske uslove za početak pregovora.

U američkom pregovaračkom timu su i specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Američki mediji javili su ranije danas da je Džej Di Vens poleteo iz SAD prema Islamabadu.

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

