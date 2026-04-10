IRANSKA DELEGACIJA STIGLA U ISLAMABAD: Evo ko ih predvodi na mirovnim pregovorima

Iranska delegacija za mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf stigla je danas u Islamabad, prenosi iranska agencija Tasnim.

Farooq NAEEM / AFP / Profimedia

Iranska delegacija za mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf stigla je danas u Islamabad, prenosi iranska agencija Tasnim.

U iranskom pregovaračkom timu su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar odbrane Ali Akbar Ahmadijan, guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati i neki članovi parlamenta.

Tasnim navodi da će razgovori sa američkim pregovaračkim timom, koga predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, početi ako druga strana prihvati iranske uslove za početak pregovora.

U američkom pregovaračkom timu su i specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Američki mediji javili su ranije danas da je Džej Di Vens poleteo iz SAD prema Islamabadu.