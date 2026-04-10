MAKRON U VATIKANU: Prvi direktan susret sa papom Lavom XIV

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron sastao se danas u Vatikanu sa papom Lavom XIV.

Reč je o prvom direktnom susretu francuskog predsednika sa novim poglavarom rimokatoličke crkve, prenosi Ansa.

Makron je u Vatikan doputovao u pratnji supruge Brižit, a tokom boravka sastao se i sa državnim sekretarom Vatikana kardinalom Pjetrom Parolinom.

Francuski predsednik proveo je oko dva sata u Vatikanu, a razgovori su, prema dostupnim informacijama, održani u privatnom formatu.

