MAKRON U VATIKANU: Prvi direktan susret sa papom Lavom XIV

V.N.

10. 04. 2026. u 14:34

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron sastao se danas u Vatikanu sa papom Lavom XIV.

МАКРОН У ВАТИКАНУ: Први директан сусрет са папом Лавом XIV

Foto: Tanjug/Andrew Medichini (STF)

Reč je o prvom direktnom susretu francuskog predsednika sa novim poglavarom rimokatoličke crkve, prenosi Ansa.

Makron je u Vatikan doputovao u pratnji supruge Brižit, a tokom boravka sastao se i sa državnim sekretarom Vatikana kardinalom Pjetrom Parolinom.

Francuski predsednik proveo je oko dva sata u Vatikanu, a razgovori su, prema dostupnim informacijama, održani u privatnom formatu.

(Tanjug)

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

