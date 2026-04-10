"KUBA JEDAN OD RUSKIH PRIORITETA" Rjabkov: Moskva ne može da izda "Ostrvo slobode"
ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov nalazi se u poseti Havani, odakle je poručio da Moskva nema nameru da napusti zapadnu hemisferu, bez obzira na to šta Vašington kaže.
- Tamo su opsednuti idejom istiskivanja Rusije, kao i Kine, iz tog regiona - istakao je Rjabkov.
Diplomata je nazvao Kubu jednim od prioriteta ruske spoljne politike, napominjući da Moskva ne može da izda "Ostrvo slobode".
- Tako nešto je potpuno isključeno. Pitanje obezbeđivanja energetske bezbednosti Kube za Moskvu ostaje glavno pitanje - ukazao je zamenik ministra ruskog MSP.
Prema rečima diplomate, protivpravni karakter američke blokade ostrva je očigledan mnogima u međunarodnoj zajednici.
Podrška Kubi će se odvijati u saradnji sa partnerima Rusije, u skladu sa potrebom zaštite principa međunarodnog prava i ravnopravnosti država, zaključio je Rjabkov.
Situacija s gorivom u Havani pogoršala se nakon što su Sjedinjene Američke Države 3. januara izvršila vojnu operaciju u Venecueli radi svrgavanja njenog predsednika Nikolasa Madura. Ta zemlja je bila jedan od glavnih izvoznika nafte za Kubu.
(Sputnjik)
