"KUBA JEDAN OD RUSKIH PRIORITETA" Rjabkov: Moskva ne može da izda "Ostrvo slobode"

В. Н.

10. 04. 2026. u 08:50

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov nalazi se u poseti Havani, odakle je poručio da Moskva nema nameru da napusti zapadnu hemisferu, bez obzira na to šta Vašington kaže.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Tamo su opsednuti idejom istiskivanja Rusije, kao i Kine, iz tog regiona - istakao je Rjabkov.

Diplomata je nazvao Kubu jednim od prioriteta ruske spoljne politike, napominjući da Moskva ne može da izda "Ostrvo slobode".

- Tako nešto je potpuno isključeno. Pitanje obezbeđivanja energetske bezbednosti Kube za Moskvu ostaje glavno pitanje - ukazao je zamenik ministra ruskog MSP.

Prema rečima diplomate, protivpravni karakter američke blokade ostrva je očigledan mnogima u međunarodnoj zajednici.

Podrška Kubi će se odvijati u saradnji sa partnerima Rusije, u skladu sa potrebom zaštite principa međunarodnog prava i ravnopravnosti država, zaključio je Rjabkov.

Prethodno je Ministarstvo saobraćaja Rusije saopštilo da je ruski tanker „Anatolij Kolodkin“, koji je prevozio 100 hiljada tona sirove nafte kao humanitarnu pomoć, stigao na Kubu.

Situacija s gorivom u Havani pogoršala se nakon što su Sjedinjene Američke Države 3. januara izvršila vojnu operaciju u Venecueli radi svrgavanja njenog predsednika Nikolasa Madura. Ta zemlja je bila jedan od glavnih izvoznika nafte za Kubu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Drugi pišu

Pročitajte više

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart