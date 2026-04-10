"NASTAVLJAMO UDARE!" Izraelski premijer nema milosti
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu poručio je sinoć da "nema primirja u Libanu" i da Izrael nastavlja da napada Hezbolah.
On je u video-poruci stanovnicima severnog Izraela rekao da Izrael "nastavlja da udara Hezbolah velikom silom" i da neće prestati dok ne povrati njihovu bezbednost", prenosi Tajms of Izrael.
- Naša značajna dostignuća, kako u Iranu, tako i protiv osovine zla, dovela su do istorijske promene u položaju Izraela u regionu. Ona su takođe dovela do promena u našim odnosima sa zemljama sa kojima ranije nismo imali odnose - naveo je Netanjahu.
Izraelski premijer izjavio je ranije juče da je naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom.
Kako je naveo, pregovori bi bili usmereni na razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana. Libanski zvaničnici zatražili su privremeni prekid vatre kako bi bili omogućeni pregovori sa Izraelom.
Preporučujemo
MIR NA BLISKOM ISTOKU NE VAŽI ZA SVE: Mediji tvrde - U Persijskom zalivu i dalje zarobljeno 800 tankera (FOTO/VIDEO)
08. 04. 2026. u 07:31 >> 12:52
NETANJAHU OBJASNIO: Evo šta ne obuhvata Trampovo primirje
08. 04. 2026. u 07:13
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
