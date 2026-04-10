KOMŠIJE DOČEKUJU "BELI VASKRS": Nestvarni prizori, umesto zelenila sneg zavejao preko metar (VIDEO)
SRBIJA će dočekati Uskrs u "zagrljaju proleća". Dok se kod nas za najveći hrišćanski praznik očekuje pretežno sunčano vreme, uz maksimalne temperature u većini predela oko 20 stepeni, naše komšije će Uskrs dočekati pod snegom.
Naime, u susednoj Rumuniji, na planinama pada sneg kao da je Božić. Dva dana pre Uskrsa, na velikim nadmorskim visinama, sloj snega je prešao, na nekim mestima, 170 centimetara. A zakasneli sneg doneo i talas hladnoće. U nekim mestima, bilo je najhladnije jutro 9. aprila u istoriji.
Na Veliki četvrtak, Sučava kao da je čekala Badnje veče. Zakasneli sneg je na vrhu Omu doneo drastičan pad temperature, na čak -12 stepeni Celzijusa. Na nižim nadmorskim visinama, ujutru, nije zabeleženo više od 0 stepeni.
- Veliki četvrtak, 9. april. A u Bukovini se zima vratila, snega ima svuda - javljaju meštani Pasul Palme.
U Balča Laku sloj snega dostigao je rekordnu visinu preko 170 centimetara, a u Hunedoari, u nekoliko regiona, Uskrs dolazi sa zimskim dekorom.
- Kuće su ostarele, sve je belo oko nas. Sinoć je ovo drvo bilo puno cveća. Sada je puno snega - kaže jedna žena.
- Bili smo iznenađeni, posebno u ovom periodu, kada je trava počela da raste, ćošak trave i svi smo rekli 'spremni! Idemo u proleće' - kaže čovek iz Buzeua, kojeg je sneg baš iznenadio.
Hladan talas je zahvatio veći deo Rumunije. Vreme ostaje promenljivo i hladno do subote, sa kišom, susnežicom i snegom u planinama.
Međutim, meteorolozi su optimistični i kažu da će Uskrs biti bar malo zelen.
- Vesti su dobre. Vreme se menja, praktično, na bolje od same nedelje i imaćemo Uskrs sa veoma prijatnom atmosferom širom zemlje. To znači da će padavine popustiti, a temperature će rasti iz dana u dan - kaže meteorolog Simona Kapšuna.
Drugog dana Uskrsa, na zapadu zemlje, temperature će dostići čak 20 stepeni u hladu.
(Telegraf.rs)
