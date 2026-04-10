OD "SKIJANJA" NIKLA VILA NA IBICI: Mega afera u Hrvatskoj, upletene mnoge javne ličnosti

SVE je počelo kada je na hrvatskoj granici otkrivena velika količina keša koji je zaposleni u Skijaškom savezu pokušao da unese u zemlju, da bi to preraslo u mega aferu koja izlazi iz sfere sporta i ukazuje na politiku.

Istražitelji, naime, su utvrdili da je "oprani" novac iz Italije godinama dolazio u Hrvatsku, a sve u režiji glavnog čoveka hrvatskog Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji je u vlastiti džep stavio 30 miliona evra.

Otkriven je i tajanstveni spisak onih kojima je Pavlek delio pare, a na njemu su i proslavljeni skijaši Janica i Ivica Kostelić i njihov otac Ante, neki novinari i visoki funkcioneri Međunarodnog olimpijskog komiteta.

U međuvremenu je Pavlek pobegao iz Hrvatske i skrivao se u luksuznom hotelu u Turskoj, pa nestao i navodno se sada skriva u Kazahstanu, dok hrvatska policija traži njegovo izručenje. Pitanje svih pitanja je kako je "mali" sportski savez godinama mogao da prikriva tu spektakularnu pljačku novca koji država daje sportu.

Bogaćenje političara OVA "sportska" afera zasenila je sve češća pitanja bogaćenja hrvatskih političara, od kojih neki imaju unosne biznise povezane i sa poslovima sa državom. Posebno se to odnosi na šefa diplomatije Gordana Grlića Radmana koji je formalno "preneo" vlasništvo firme na druge, a na vrhu liste je i aktuelni ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji odlučuje i o finansiranju sportskih saveza.

Zna se da je Pavlek, između ostalog, kupio luksuznu vilu na Ibici, plaćao zahvate kod plastičnih hirurga za svoje prijateljice, uživao u skupim hotelima, dok su svi tvrdili da ni Ministarstvo sporta ni hrvatski MOO godinama nije imao saznanja što se događa sa državnim novcem.

Sada se postavlja i pitanje da li se nešto slično događa i u drugim sportskim savezima i da li su i političari koji su u tim savezima upoznati sa malverzacijama, ili su u njima i učestvovali. Kada Pavlek, koji na sportskom polju zaista ima zasluge za hrvatsko skijanje, bude u hrvatskom zatvoru otkriće istražiteljima mnoge tragove novca i načine kako su mnogi zarađivali na račun državnog finansiranja sportskih saveza.