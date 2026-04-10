"OVAJ PRAZNIK NAM DAJE SNAGU DA ISTRAJEMO U BORBI ZA BOLJE SUTRA": Mali čestitao vaskršnje praznike patrijarhu i svim vernicima

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas uskršnje praznike patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru, uz poruku da nam ovaj praznik daje snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno i složni.

- U ime Ministarstva finansija i svoje lično ime, želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i miru, radosti i veselju, okruženi ljubavlju. Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću kroz Hristovo vaskrsenje i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost - navodi se u čestitki prvog potpredsednika Vlade.

Mali je naveo da nas ovaj praznik motiviše da budemo pravedni i solidarni, da poštujemo, cenimo i uvažavamo druge.

- Daje nam snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno, složni. Hristos Vaskrse! - zaključio je Mali.

