Svet

"JAK I MOĆNI VOĐA": Tramp podržao Orbana pred izbore

В. Н.

10. 04. 2026. u 08:34

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pružio je danas podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu pred parlamentarne izbore u Mađarskoj zakazane za 12. april, istakavši da se raduje nastavku bliske saradnje sa njim.

ЈАК И МОЋНИ ВОЂА: Трамп подржао Орбана пред изборе

Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je Orbana opisao kao "jakog i moćnog vođu", koji postiže značajne rezultate i "neumorno" radi za svoju zemlju i narod, kao što i on lično radi za SAD.

On je naveo da Orban radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, otvaranju radnih mesta, unapređenju trgovine, suzbijanju ilegalne imigracije i očuvanju "zakona i reda".

Tramp je dodao da su odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država dostigli novi nivo saradnje tokom njegove administracije i da se raduje nastavku bliske saradnje sa Orbanom.

- Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unapređuju ovaj izuzetan put ka uspehu i saradnji. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim - napisao je američki predsednik.

On je pozvao građane Mađarske da izađu na izbore i glasaju za Orbana, naglašavajući da mu daje "potpunu i apsolutnu podršku" za reizbor.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
Svet

0 1

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

Politika
Tenis
Fudbal
