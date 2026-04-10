"JAK I MOĆNI VOĐA": Tramp podržao Orbana pred izbore
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pružio je danas podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu pred parlamentarne izbore u Mađarskoj zakazane za 12. april, istakavši da se raduje nastavku bliske saradnje sa njim.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je Orbana opisao kao "jakog i moćnog vođu", koji postiže značajne rezultate i "neumorno" radi za svoju zemlju i narod, kao što i on lično radi za SAD.
On je naveo da Orban radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, otvaranju radnih mesta, unapređenju trgovine, suzbijanju ilegalne imigracije i očuvanju "zakona i reda".
Tramp je dodao da su odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država dostigli novi nivo saradnje tokom njegove administracije i da se raduje nastavku bliske saradnje sa Orbanom.
- Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unapređuju ovaj izuzetan put ka uspehu i saradnji. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim - napisao je američki predsednik.
On je pozvao građane Mađarske da izađu na izbore i glasaju za Orbana, naglašavajući da mu daje "potpunu i apsolutnu podršku" za reizbor.
(Tanjug)
Preporučujemo
"VEOMA LOŠE RADE POSAO": Tramp pobesneo - Nismo se tako dogovorili!
10. 04. 2026. u 07:29
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NATO SPREMAN ZA MISIJU U ORMUSKOM MOREUZU: Rute izneo sve detalje
09. 04. 2026. u 20:25
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
