"JAK I MOĆNI VOĐA": Tramp podržao Orbana pred izbore

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pružio je danas podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu pred parlamentarne izbore u Mađarskoj zakazane za 12. april, istakavši da se raduje nastavku bliske saradnje sa njim.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je Orbana opisao kao "jakog i moćnog vođu", koji postiže značajne rezultate i "neumorno" radi za svoju zemlju i narod, kao što i on lično radi za SAD.

On je naveo da Orban radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, otvaranju radnih mesta, unapređenju trgovine, suzbijanju ilegalne imigracije i očuvanju "zakona i reda".

Tramp je dodao da su odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država dostigli novi nivo saradnje tokom njegove administracije i da se raduje nastavku bliske saradnje sa Orbanom.

- Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unapređuju ovaj izuzetan put ka uspehu i saradnji. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim - napisao je američki predsednik.

On je pozvao građane Mađarske da izađu na izbore i glasaju za Orbana, naglašavajući da mu daje "potpunu i apsolutnu podršku" za reizbor.

(Tanjug)

