"DOSTA MI JE TRAMPA..." I njemu je prekipelo
BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio da mu je "dosta" Donalda Trampa.
Starmer se tokom posete zemljama Zalivu takođe oštro usprotivio izraelskim napadima na Liban, poručivši da se oni "ne bi smeli događati".
Takođe je nedvosmisleno osudio izraelske vojne akcije, rekavši: "To da mora prestati, to je moj čvrst stav i stoga, pitanje nije tehničko, radi li se o kršenju sporazuma ili ne.".
Iako je napomenuo da "nemamo svi uvid u sve detalje primirja", dodao je: "Ali da budem sasvim jasan - nisu u pravu".
Sjedinjene Države i Izrael s druge strane, ne odustaju od tvrdnji da sporazum o prekidu vatre sa Iranom ne obuhvata Liban, dok Iran tvrdi suprotno.
Eskalacija sukoba u regionu
Indeks.hr podseća da je u sredu poslepodne Izrael u iznenadnom napadu na središnji Bejrut u samo 10 minuta pogodio 100 ciljeva, u sklopu, kako su naveli, kampanje za iskorenjivanje snaga Hezbolaha koje podržava Iran.
Prema podacima lokalnih vlasti, ubijeno je oko 112 ljudi.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je u sredu uveče da privremeno primirje s Iranom neće uključivati Hezbolah, kao i da će Izrael nastaviti da "udara svom snagom".
Iran je zapretio ponovnim pokretanjem rata ako Izrael nastavi s bombardocanjem Libana, kao i da je u znak protesta zaustavio prolazak naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.
Preporučujemo
TRAMP SE RUGAO STARMERU: Publika se smejala imitaciji (VIDEO)
03. 04. 2026. u 16:25
TRAMP TVRDI: Znam ko bi me iz Britanije podržao u ratu sa Iranom
02. 04. 2026. u 15:47
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
