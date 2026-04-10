"DOSTA MI JE TRAMPA..." I njemu je prekipelo

BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio da mu je "dosta" Donalda Trampa.

Starmer se tokom posete zemljama Zalivu takođe oštro usprotivio izraelskim napadima na Liban, poručivši da se oni "ne bi smeli događati".

Takođe je nedvosmisleno osudio izraelske vojne akcije, rekavši: "To da mora prestati, to je moj čvrst stav i stoga, pitanje nije tehničko, radi li se o kršenju sporazuma ili ne.".

Iako je napomenuo da "nemamo svi uvid u sve detalje primirja", dodao je: "Ali da budem sasvim jasan - nisu u pravu".

Sjedinjene Države i Izrael s druge strane, ne odustaju od tvrdnji da sporazum o prekidu vatre sa Iranom ne obuhvata Liban, dok Iran tvrdi suprotno.

Eskalacija sukoba u regionu

Indeks.hr podseća da je u sredu poslepodne Izrael u iznenadnom napadu na središnji Bejrut u samo 10 minuta pogodio 100 ciljeva, u sklopu, kako su naveli, kampanje za iskorenjivanje snaga Hezbolaha koje podržava Iran.

Prema podacima lokalnih vlasti, ubijeno je oko 112 ljudi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je u sredu uveče da privremeno primirje s Iranom neće uključivati Hezbolah, kao i da će Izrael nastaviti da "udara svom snagom".

Iran je zapretio ponovnim pokretanjem rata ako Izrael nastavi s bombardocanjem Libana, kao i da je u znak protesta zaustavio prolazak naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.

