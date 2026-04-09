"DOGAĐAJI U IRANU SU PORAZ ZA SAD" Karlson: Izrael ima preveliki uticaj na američke vlasti

В. Н.

09. 04. 2026. u 09:53

DOGAĐAJI u Iranu su za SAD poraz, a ne pobeda, smatra američki novinar Taker Karlson.

ДОГАЂАЈИ У ИРАНУ СУ ПОРАЗ ЗА САД Карлсон: Израел има превелики утицај на америчке власти

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon

On je postavio pitanje zbog čega Izrael ima tako veliki uticaj na američke vlasti, ističući da je upravo Tel Aviv uvukao Vašington u rat sa Iranom.

- Rat je krenuo loše. Sada ne možemo da izađemo iz tog rata zbog ponašanje tog istog Izraela. Zbog čega - rekao je Karlson.

Američki novinar smatra da su SAD faktički pretrpele poraz u Iranu iako postoji pokušaj da se primirje predstavi kao pobeda Vašingtona.

- Događaji od juče izgledali su kao pobeda za SAD, mada je to, strogo govoreći, verovatno bio poraz - rekao je onu video-poruci koji je objavio na svom Jutjub kanalu.

Dodao je i da su svi protivnici prekida vatre sa Iranom - neprijatelji SAD.

(Sputnjik)

RUSI "RAZNELI" BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

08. 04. 2026. u 16:26

RUSI RAZNELI BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica

RUSI "RAZNELI" BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"