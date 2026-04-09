"DOGAĐAJI U IRANU SU PORAZ ZA SAD" Karlson: Izrael ima preveliki uticaj na američke vlasti
DOGAĐAJI u Iranu su za SAD poraz, a ne pobeda, smatra američki novinar Taker Karlson.
On je postavio pitanje zbog čega Izrael ima tako veliki uticaj na američke vlasti, ističući da je upravo Tel Aviv uvukao Vašington u rat sa Iranom.
- Rat je krenuo loše. Sada ne možemo da izađemo iz tog rata zbog ponašanje tog istog Izraela. Zbog čega - rekao je Karlson.
Američki novinar smatra da su SAD faktički pretrpele poraz u Iranu iako postoji pokušaj da se primirje predstavi kao pobeda Vašingtona.
- Događaji od juče izgledali su kao pobeda za SAD, mada je to, strogo govoreći, verovatno bio poraz - rekao je onu video-poruci koji je objavio na svom Jutjub kanalu.
Dodao je i da su svi protivnici prekida vatre sa Iranom - neprijatelji SAD.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
