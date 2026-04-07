RAT na Bliskom istoku ušao je u 39. dan. U snažnim udarima IDF na Iran pogođen najveći petrohemijski kompleks u zemlji. Iz Teherana navode da je bombardovan Univerzitet Šarif, opisujući ga kao "iranski MIT". Vrhovni vođa Irana je navodno u komi.

Naftno polje Asab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođeno je iranskim projektilima, a satelitski snimci, prema navodima izvora, prikazuju stanje pre i posle udara.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmerama oštećenja, ali prvi dostupni snimci ukazuju na posledice napada na energetski objekat.

Udar na Asab dodatno širi krug meta u regionu i pokazuje da su pod pritiskom i ključna naftna postrojenja van neposredne zone fronta.

Iranske rakete i dronovi pogodili su i naftno polje Habšan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Satelitski snimci sa prikazom stanja pre i posle udara, prema dostupnim navodima, potvrđuju da je i ovaj energetski kompleks bio meta napada.

Napad na Habšan dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućeg širenja udara na ključnu naftnu infrastrukturu širom Zaliva.

Zatvoren ključni most u Saudijskoj Arabiji

King Fahd, ključni most koji povezuje Saudijsku Arabiju sa ostrvskom kraljevinom Bahrein, zatvoren je rano u utorak zbog pretnji od iranskih napada.

U saopštenju nadležnih se navodi da je kretanje vozila "obustavljeno kao preventivna mera" zbog iranskih napada koji su ciljali Istočnu provinciju Saudijske Arabije.

Ovaj most, dug 25 kilometara jedina je drumska veza Bahreina, u kojem se nalazi 5. flota američke mornarice, sa Arapskim poluostrvom.

Iako nije bilo formalne pretnje prema mostu King Fahd, neki krugovi u Iranu sve češće ga identifikuju kao moguću metu.

Taj rizik verovatno bi porastao ukoliko Tramp sprovede pretnje o udarima na mostove u Iranu.

Povređeno 15 američkih vojnika u Kuvajtu

Izveden je "najjači napad" na bazu Ali el-Salem u Kuvajtu, prenose mediji.

Petnaest Amerikanaca je povređeno u napadu iranskog drona na vazduhoplovnu bazu Ali el-Salem u Kuvajtu tokom noći, javila je američka novinska agencija CBS, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

💥Iran launched one of the strongest attacks on the Ali Al-Salem airbase in Kuwait.

— Ty Ty (@OncomingAllure) April 7, 2026

Takođe je povređeno 67 pripadnika kuvajtskih oružanih snaga.

Modžtaba Hamnei u teškom stanju? Vrhovni vođa Irana je navodno u komi

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je navodno u teškom stanju i nije pri svesti! On je, kako navodi The Times u bolnici u Komu, i nije sposoban da rukovodi državom, navodi list pozivajući se na procene obaveštajnih službi.

"Modžtaba Hamnei se leči u Komu. U teškom je stanju, nesposoban da učestvuje u donošenju bilo kakvih odluka režima", navodi se u diplomatskom memorandumu zasnovanom na američko-izraelskim obaveštajnim podacima i podeljenom sa njihovim saveznicima u Zalivu, prenosi Times.

Iran odbacio sporazum

Iran je odbacio predloženi sporazum o prekidu vatre, objavili su državni mediji, potvrđujući ranije izveštaje da diplomatski pregovori posustaju dan pre roka Donalda Trampa, u kojem je pretio da će uništiti iranske mostove i napasti elektrane.

"Iran je preneo Pakistanu svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata", saopštila je novinska agencija IRNA, ne otkrivajući svoj izvor ili šta je sadržala američka ponuda.

Više država delovalo je kao posrednik u pokušaju da se zaustavi rat koji bukti više od pet neelja.

"U ovom odgovoru – izloženom u deset tačaka – Iran je odbacio prekid vatre i insistira na potrebi za definitivnim okončanjem sukoba", dodala je iranska državna novinska agencija.

IRNA je takođe saopštila da zahtevi Teherana uključuju "prekid sukoba u regionu, protokol za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, rekonstrukciju i ukidanje sankcija".

Saudijska Arabija na meti napada

Saudijska Arabija je rano jutros saopštila da je sedam balističkih raketa iz Irana ciljalo naftom bogatu istočnu provinciju kraljevine, a "ostaci raketa" su pali na zemlju u blizini energetskih postrojenja.

U kratkoj izjavi general-majora Turkija el Malkija, portparola saudijske vojske, nije preciziran obim štete na terenu, iako je rekao da je "procena u toku".

Nije bilo jasno koja su energetska postrojenja pogođena.

Iran poslao upozorenje Trampu: "Ako napadneš..."

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u utorak da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će dići zemlju u vazduh "neosnovane" i obećao da će nastaviti borbu.

Ebrahim Zolfakari, portparol Centralnog štaba IRGC-a u Hatam al-Anbiji, rekao je da "gruba retorika, arogancija i neosnovane pretnje zabludelog američkog predsednika, koje proizilaze iz zastoja sa kojim se suočava i usmerene su na opravdanje ponovljenih poraza američke vojske" neće zaustaviti Iran da se bori.

"Ako se napadi na necivilne ciljeve ponove, naš odgovor će biti mnogo snažniji i u mnogo širim razmerama", upozorio je u saopštenju koje su državni mediji preneli u utorak.

Podsetimo, Tramp je više puta upozorio da bi SAD mogle da napadnu elektrane, mostove i drugu infrastrukturu u Iranu ako Teheran ne postigne dogovor ili ponovo otvori Ormuski moreuz.

Na konferenciji za novinare u ponedeljak, rekao je da bi Iran mogao biti uništen za jednu noć i rekao da bi se to moglo dogoditi u utorak uveče. On je ranije rekao da Iran ima rok do utorka u 20 časova po istočnom vremenu da postigne dogovor.

Brod iz Malezija prošao kroz Ormuski moreuz

Malezijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u utorak da je jednom od sedam malezijskih komercijalnih brodova nasukanih u Ormuskom moreuzu dozvoljeno da prođe i da se sada kreće ka svom odredištu.

Ministarstvo je saopštilo da je ovo usledilo nakon diplomatskih razgovora sa iranskim zvaničnicima koje je predvodio malezijski premijer Anvar Ibrahim. Nije poznato više detalja.

Malezija je ponovo potvrdila svoju podršku bezbednim i otvorenim morskim putevima u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Pozvalo je na nastavak dijaloga kako bi se održali mir i stabilnost u regionu.

U napadu na Irak dvoje mrtvih

Dve osobe su poginule u kurdskom regionu Iraka nakon što je kuću pogodio dron za koji su vlasti saopštile da je lansiran iz Irana.

Dron je pogodio kuću u selu Zargazavi u provinciji Irbil rano ujutro u utorak, saopštila je Direkcija za borbu protiv terorizma severnog kurdskog regiona. Zvaničnici su osudili napad, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava.

Napad se dogodio dok su iranske snage i savezničke milicije ciljale područja širom severnog Kurdistana talasom dronova, raketa i projektila.

Iranski zvaničnik pozvao mlade da formiraju živi zid oko elektrana

Iranski zvaničnik je rano jutros objavio video poruku pozivajući omladinu Islamske Republike da formira "živi zid" oko elektrana u zemlji a nakon pretnji američkog predsednika napadima.

Alireza Rahimi, koga je iranska državna televizija identifikovala kao sekretara Vrhovnog saveta omladine i adolescenata, objavio je video poziv u vestima.

"Pozivam sve mlade ljude, sportiste, umetnike, studente i univerzitetske studente i njihove profesore da se okupe u utorak u 14 časova oko elektrana koje su naša nacionalna imovina i kapital, bez obzira na ukus ili političko gledište, pripadaju budućnosti Irana i iranskoj omladini", naveo je.

Iran je u prošlosti formirao demonstracije u "ljudskim lancima", oko svojih nuklearnih lokacija u vremenima povećanih tenzija sa Zapadom.

Irački diktator Sadam Husein je imao slične demonstracije tokom Zalivskog rata 1991. godine.

Izrael tvrdi da je izveo žestoke udare na Iran

Izrael tvrdi da su tokom noći njihove vazduhoplovne snage izvele žestoke udare na Teheran i okolna područja.

BONUS VIDEO