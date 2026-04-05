ZELENSKI UPOREDIO ORMUZ SA CRNIM MOREM: Otkrio da li je traženo od Ukrajine da direktno pomogne u deblokadi
UKRAJINA ima iskustva u deblokiranju žitnog koridora u Crnom moru i mogla bi da ga podeli - rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Međutim, niko nije tražio od Ukrajine da dođe i direktno pomogne oko Ormuskog moreuza – partneri su samo tražili od Ukrajine da podeli stručnost, dodaje Zelenski.
- Imali smo sličan problem kada je Rusija blokirala naš Koridor za bezbednost hrane u Crnom moru. Koristili su širok spektar opreme za blokadu – ne samo bojne brodove, već i helikoptere, rakete, avione i mnoge druge stvari. Osakatili smo rusku Crnomorsku flotu i potisnuli je sa koridora. Zatim smo organizovali konvoje za civilne brodove koristeći morske dronove kako bismo se suprotstavili ruskim helikopterima i drugom ofanzivnom oružju - rekao je Zelenski.
Napomenuo je da je Koridor za bezbednost hrane navodno trenutno pod kontrolom Ukrajine i da nastavlja da funkcioniše.
(Ukrinform)
Preporučujemo
"AKO NAS UKLjUČITE, POMOĆI ĆEMO" Zelenski šalje poruku Zalivu
04. 04. 2026. u 20:50
EVO KAKVE JE IRAK DOBIO POVLASTICE OD IRANA: Ormuz je zatvoren samo za neprijatelje
04. 04. 2026. u 20:33
IRAN DONEO PRELOMNU ODLUKU O ORMUSKOM MOREUZU: Ovo se nije dogodilo od početka rata
04. 04. 2026. u 16:01
"ZAPALIO SE" Iran razneo brod u Ormuskom moreuzu
04. 04. 2026. u 14:24
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)