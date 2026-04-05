ZELENSKI UPOREDIO ORMUZ SA CRNIM MOREM: Otkrio da li je traženo od Ukrajine da direktno pomogne u deblokadi

05. 04. 2026. u 13:08 >> 13:20

UKRAJINA ima iskustva u deblokiranju žitnog koridora u Crnom moru i mogla bi da ga podeli - rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Međutim, niko nije tražio od Ukrajine da dođe i direktno pomogne oko Ormuskog moreuza – partneri su samo tražili od Ukrajine da podeli stručnost, dodaje Zelenski. 

 - Imali smo sličan problem kada je Rusija blokirala naš Koridor za bezbednost hrane u Crnom moru. Koristili su širok spektar opreme za blokadu – ne samo bojne brodove, već i helikoptere, rakete, avione i mnoge druge stvari. Osakatili smo rusku Crnomorsku flotu i potisnuli je sa koridora. Zatim smo organizovali konvoje za civilne brodove koristeći morske dronove kako bismo se suprotstavili ruskim helikopterima i drugom ofanzivnom oružju - rekao je Zelenski.

Napomenuo je da je Koridor za bezbednost hrane navodno trenutno pod kontrolom Ukrajine i da nastavlja da funkcioniše.

