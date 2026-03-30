TRAMP POTVRDIO: Pregovaram sa predsednikom iranskog parlamenta Kalibafom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da Vašington pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od nedelju dana znati da li dve strane mogu da sarađuju.

-Saznaćemo za oko nedelju dana da li je on neko sa kim Amerika zaista može da sarađuje, rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, u iranskom rukovodstvu je došlo do "fundamentalne promene", a prethodni lideri zamenjeni ličnostima sa kojima "lakše komunicira".

-Došlo je do potpune promene režima jer su režimi iz prošlosti nestali i imamo posla sa potpuno novom grupom ljudi, rekao je, dodajući da su oni "mnogo razumniji".

Govoreći o novom vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hamneiju, sinu pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da vođa nije viđen javno i da se veruje da je teško ranjen.

Na pitanje da li je Modžtaba još živ, Tramp je rekao da Vašington veruje da verovatno jeste, ali da je u "izuzetno lošem stanju".

Komentarišući iranske napade na regionalnu infrastrukturu, uključujući napade u Kuvajtu i Izraelu, Tramp je rekao da će se odgovor SAD "uskoro videti".

Tramp je ranije danas izjavio da je sporazum sa Iranom "verovatno" blizu, ali je upozorio da će SAD uništiti režimske elektrane, naftne bušotine i njegovo glavno izvozno čvorište, ostrvo Harg, ako pregovori propadnu.

-Ostvaren je veliki napredak, ali ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor i ako Ormuski moreuz ne bude odmah 'otvoren za poslovanje', završićemo naš lepi 'boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg, napisao je Tramp na Truth Social-u.

Tanjug

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje