ZELENSKI: Zbog blokiranog kredita EU, Ukrajina neće moći da se pripremi za zimu

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da zbog blokiranog kredita Evropske unije od 90 milijardi evra, od kojih je 45 trebalo da stigne ove godine, Ukrajina možda neće imati vremena da se pripremi za sledeću zimu.

-Najveći rizici su pripreme za zimu, jer postoji globalni plan za zaštitu snabdevanja energijom i vodom. Plan je osmišljen tako da osigura da do zime završimo sve, barem fizičku zaštitu, a uključuje i razne formate protivvazdušne odbrane, rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa privremenim premijerom Bugarske Andrejem Gjurovim u Kijevu, komentarišući rizike zbog blokiranja finansijske pomoći EU, prenosi Ukrinform.

On je napomenuo da su u martu svi regioni Ukrajine, uključujući i prestonicu, usvojili planove otpornosti. Očekivalo se da će aktivan rad na njihovoj implementaciji početi 1. aprila. Međutim, dodao je, zbog nedostatka finansiranja, masovni radovi nisu počeli.

-Stoga je ovo odlaganje rizik za zimu. A sada je postavljen maksimalan broj zadataka kako bi se pronašle finansije, dodao je šef države.

Istovremeno, naglasio je da je na evropskim liderima da reše pitanje kredita od 90 milijardi evra od EU, tačnije njegove prve tranše od 45 milijardi evra.

-Možemo mnogo da pričamo o podršci Ukrajini i o odbrani, uprkos činjenici da je novac za podršku i odbranu blokiran. Moramo ovo da rešimo. Čvrsto verujemo da su lideri Evrope mnogo jači zajedno nego bilo koja osoba, zaključio je ukrajinski lider.

Mađarska je blokirala 90 milijardi evra kredita EU, sledeći paket sankcija EU i otvaranje pregovaračkih klastera. Istovremeno, vlada mađarskog premijera Viktora Orbana zahteva obnovu naftovoda Družba, navodi ukrajinska agencija.

