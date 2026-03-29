Svet

PORTPAROL IRANSKOG MSP: Iran se priprema za svaki scenario, uključujući mogući kopneni napad

Predrag Stojković

29. 03. 2026. u 22:45

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Emsail Bagei izjavio je danas da je Iran spreman da odgovori na bilo koji napad, uključujući i mogući kopneni napad SAD.

ПОРТПАРОЛ ИРАНСКОГ МСП: Иран се припрема за сваки сценарио, укључујући могући копнени напад

Foto: Profimedia

-Naš odgovor biće mnogo širi nego sve što su do sada videli. Ne tražimo rat, ali ako nam bude nametnut, branićemo svoju zemlju, rekao je Bagei u intervjuu za američkog novinara Mehdija Hasana, preneo je Tasnim.

Bagei je podsetio na prethodne napade SAD na Iran, navodeći da su se događali za vreme prošlih pregovora, kao i da su tokom poslednjih devet meseci dva puta napadnuti dok su bili u toku diplomatski razgovori.

On je poručio da takvi napadi ne smeju da postanu norma i da su iranski vojnici i narod odlučni u svom odgovoru.

Tokom intervjua, Bagei je odbacio tvrdnje da Iran pokušava da razvije nuklearno oružje, ponavljajući da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopski.

(Tanjug)

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

