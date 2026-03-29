PORTPAROL IRANSKOG MSP: Iran se priprema za svaki scenario, uključujući mogući kopneni napad
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Emsail Bagei izjavio je danas da je Iran spreman da odgovori na bilo koji napad, uključujući i mogući kopneni napad SAD.
-Naš odgovor biće mnogo širi nego sve što su do sada videli. Ne tražimo rat, ali ako nam bude nametnut, branićemo svoju zemlju, rekao je Bagei u intervjuu za američkog novinara Mehdija Hasana, preneo je Tasnim.
Bagei je podsetio na prethodne napade SAD na Iran, navodeći da su se događali za vreme prošlih pregovora, kao i da su tokom poslednjih devet meseci dva puta napadnuti dok su bili u toku diplomatski razgovori.
On je poručio da takvi napadi ne smeju da postanu norma i da su iranski vojnici i narod odlučni u svom odgovoru.
Tokom intervjua, Bagei je odbacio tvrdnje da Iran pokušava da razvije nuklearno oružje, ponavljajući da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopski.
(Tanjug)
Preporučujemo
NOVI UDAR NA IZRAEL: Iran je napao industrijski kompleks u Ber Ševi
29. 03. 2026. u 22:05
GARDA PRETI NOVIM NAPADIMA: SAD nemaju drugog izbora sem da se povuku sa granica Irana
29. 03. 2026. u 20:23
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
