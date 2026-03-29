PORTPAROL IRANSKOG MSP: Iran se priprema za svaki scenario, uključujući mogući kopneni napad

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Emsail Bagei izjavio je danas da je Iran spreman da odgovori na bilo koji napad, uključujući i mogući kopneni napad SAD.

Foto: Profimedia

-Naš odgovor biće mnogo širi nego sve što su do sada videli. Ne tražimo rat, ali ako nam bude nametnut, branićemo svoju zemlju, rekao je Bagei u intervjuu za američkog novinara Mehdija Hasana, preneo je Tasnim.

Bagei je podsetio na prethodne napade SAD na Iran, navodeći da su se događali za vreme prošlih pregovora, kao i da su tokom poslednjih devet meseci dva puta napadnuti dok su bili u toku diplomatski razgovori.

On je poručio da takvi napadi ne smeju da postanu norma i da su iranski vojnici i narod odlučni u svom odgovoru.

Tokom intervjua, Bagei je odbacio tvrdnje da Iran pokušava da razvije nuklearno oružje, ponavljajući da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopski.

(Tanjug)

