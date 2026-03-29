KINA SE PRIPREMA ZA RAT PROTIV AMERIKE: Rasporedila 42 broda i stotine okeanskih senzora za podmorničko ratovanje

KINA je rasporedila mrežu od 42 istraživačka broda i stotine okeanskih senzora za mapiranje podmorskih okruženja širom Tihog, Indijskog i Arktičkog okeana, gradeći detaljan operativni skup podataka za podršku podmorničkom ratovanju protiv američke mornarice.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Višegodišnja kampanja kombinuje mapiranje morskog dna i praćenje životne sredine u realnom vremenu kako bi se poboljšala podvodna navigacija, prikrivanje i performanse sonara u strateški osporavanim pomorskim zonama. Prostirući se preko ključnih uskih tačaka i pomorskih koridora blizu Tajvana, Guama i Malakskog moreuza, ova nova sposobnost direktno jača kineski protivpodmornički rat i operativni okvir omogućavajući precizno predviđanje sonarnih uslova i optimizovane podmorničke operacije u regionima koje koriste američke i savezničke pomorske snage.

Dana 24. marta 2026. godine, Rojters je objavio da kineska aktivnost mapiranja okeanskog dna širom Tihog, Indijskog i Arktičkog okeana odražava koordinisane, višegodišnje napore da se generiše detaljno znanje o podmorskim uslovima direktno upotrebljivim za podmorničke operacije protiv američke i savezničke mornarice. Kampanja velikih razmera uključuje najmanje 42 istraživačka broda praćena više od pet godina, uz podršku stotina raspoređenih senzora postavljenih duž ključnih pomorskih koridora. Ove operacije se fokusiraju na područja gde su podmornički tranzit, otkrivanje i presretanje operativno relevantni, uključujući uske tačke i rute u blizini glavnih pomorskih objekata. Kontinuirano ažurirana baza podataka o životnoj sredini uključuje teren morskog dna, temperaturu vode, salinitet i obrasce struje, što sve direktno utiče na kretanje podmornica i performanse sonara.

Civilne istraživačke misije kao što su klimatske studije i uzorkovanje morskog dna sprovode se paralelno, ali isti podaci se direktno mogu koristiti u vojne svrhe. Ovo odražava integrisani pristup unutar Kine koji kombinuje okeanografiju, mapiranje i nadzor kako bi se podržale podvodne operacije. Dobijeni skupovi podataka pružaju i statičke informacije o terenu i dinamičke promenljive životne sredine, koje su neophodne za podvodno ratovanje. Reprezentativan primer je Dong Fang Hong 3, naučnoistraživački brod opšte namene koji je sprovodio ponovljene istraživačke misije između 2024. i 2025. godine u tri različite operativne zone: vode blizu Tajvana, blizina Guama i strateška područja Indijskog okeana.

U oktobru 2024. godine, kineski brod je pregledao sisteme senzora morskog dna u blizini Japana sposobne za detekciju podvodnih objekata i vratio se na istu lokaciju u maju 2025. godine, što ukazuje na naknadne aktivnosti kao što su rekalibracija ili preuzimanje podataka. U martu 2025. godine, sproveo je guste istraživanje trase između Šri Lanke i Indonezije, pokrivajući prilaze Malakskom moreuzu. Ove operacije su u skladu sa ključnim pomorskim rutama koje se koriste za uvoz energije i pomorsko kretanje. Ponovljeno prisustvo broda u istim regionima sugeriše sistematsko mapiranje, a ne istraživačko raspoređivanje. Njegove misije su uključivale i istraživanja vezana za klimu i funkcije mapiranja dubokog mora. Ovaj profil dvostruke namene, prema Rojtersu, dosledan je kod više brodova uključenih u širu kampanju.

Tehnike istraživanja primećene u kineskoj floti oslanjaju se na paralelnu navigaciju, pri čemu se brodovi kreću u uskim linijama kako bi se osigurala potpuna pokrivenost morskog dna i minimizirale praznine u prikupljenim podacima. Ova metoda proizvodi batimetrijske mape visoke rezolucije, beležeći gradijente dubine, sastav morskog dna, kao i karakteristike kao što su grebeni, padine i slojevi sedimenta. Ovi elementi direktno utiču na manevarsku sposobnost podmornice i obrasce refleksije sonara. Najmanje osam plovila je sprovelo namenske misije mapiranja morskog dna, dok je deset drugih opremljeno sistemima za mapiranje. Ovo ukazuje na to da su mogućnosti mapiranja raspoređene na više brodova, a ne centralizovane. Ponavljanje obrazaca istraživanja na istim područjima omogućava validaciju i usavršavanje podataka tokom vremena.

Kao rezultat toga, skupovi podataka evoluiraju od osnovnih karata do detaljnih modela životne sredine morskog dna. Fiksna senzorska mreža dopunjuje istraživanja zasnovana na plovilima tako što obezbeđuje kontinuirano praćenje okeanskih uslova na određenim lokacijama u više regiona. Raspoređivanja uključuju senzore morskog dna, usidrene bove i podmorske nizove postavljene istočno od Japana, istočno od Filipina i oko Guama u Pacifiku. Dodatni nizovi se nalaze u Indijskom okeanu blizu Šri Lanke i duž Nineti Ist Ridža. Ovi sistemi mere temperaturu, salinitet i obrasce struja, kao i detektuju podmorsko kretanje. Postavljanje senzora je poravnato sa poznatim podmorskim tranzitnim rutama i pomorskim uskim tačkama.

Prikupljanje podataka je kontinuirano, što omogućava praćenje promena u životnoj sredini tokom vremena, a ne merenja na jednoj tački. Ovo stvara trajni sloj praćenja koji se proteže izvan ograničenog trajanja raspoređivanja plovila. Podaci o životnoj sredini prikupljeni iz ovih sistema direktno određuju performanse sonara podmornice i njenu sposobnost podvodnog otkrivanja. Na širenje zvuka utiču temperaturni nivoi, nivoi saliniteta i uslovi pritiska, koji zajedno oblikuju način na koji akustični talasi putuju kroz vodu. Varijacije u ovim parametrima stvaraju termokline i druge slojeve koji mogu prelamati ili apsorbovati zvuk. Kombinovanjem mapiranja morskog dna sa merenjima vodenog stuba, zemljama je moguće da modeliraju akustične uslove sa preciznošću specifičnom za lokaciju.

Ovo omogućava identifikaciju zona gde su dometi detekcije sonara smanjeni ili poboljšani. Takvo modeliranje podržava i strategije izbegavanja i otkrivanja u podmorničkim operacijama. Sposobnost predviđanja akustičnog ponašanja u određenim oblastima smanjuje neizvesnost tokom podmorničkih misija... ili protivpodmorničkog ratovanja. Ovi podaci se takođe direktno primenjuju na podmorničke operacije, gde navigacija, prikrivanje i preživljavanje zavise od tačnog znanja o životnoj sredini. Podmornice koje deluju unutar nekoliko stotina metara od površine moraju uzeti u obzir uslove terena i vode kako bi izbegle otkrivanje. Batimetrijski podaci omogućavaju plovilima da koriste karakteristike morskog dna kao što su padine ili udubljenja za prikrivanje.

Istovremeno, bolje poznavanje termičkih slojeva omogućava optimizovano pozicioniranje podmornice unutar zona akustičnih senki. Ove zone smanjuju efikasnost neprijateljskih sonarnih sistema. Detaljni podaci o okruženju takođe podržavaju planiranje ruta za produžene misije u spornim područjima. Rezultat je povećana operativna fleksibilnost i smanjena izloženost tokom raspoređivanja. Isti skupovi podataka poboljšavaju protivpodmorničko ratovanje poboljšanjem tačnosti detekcije i mogućnosti praćenja. Sonarni sistemi moraju biti kalibrisani prema lokalnim uslovima okoline, a bez preciznih podataka, dometi detekcije mogu značajno da variraju. Sa detaljnim merenjima, performanse sonara mogu se optimizovati za određene lokacije.

Ovo povećava verovatnoću otkrivanja podmornica koje deluju u tim okruženjima. Pored toga, mapiranje morskog dna omogućava identifikaciju verovatnih tranzitnih ruta na osnovu ograničenja terena. Ukratko, ovo omogućava Kini da postavi fiksne senzore ili sisteme za praćenje na najoptimalnije pozicije. Stalni nadzor postaje moguć u ključnim pomorskim koridorima, posebno onima koje koristi američka mornarica. Za Kinu, takve mogućnosti doprinose i odbrambenim i ofanzivnim podvodnim operacijama. Geografski gledano, kineska aktivnost podvodnog mapiranja koncentrisana je u područjima sa visokim operativnim značajem za SAD, uključujući Prvi ostrvski lanac istočno od Filipina, vode blizu Tajvana i Guama, pa čak i regione oko Havaja i atola Vejk.

Ovo ne sme biti iznenađujuće, jer se ove lokacije poklapaju sa glavnim američkim vojnim objektima i ključnim pomorskim tranzitnim rutama. Dodatno mapiranje je sprovedeno između Šri Lanke i Indonezije, pokrivajući prilaze Malakskom moreuzu, području koje je jednako važno za pomorsku trgovinu i energetske tokove kao Ormuski moreuz ili Panamski kanal. Aktivnost se takođe proteže u Indijski okean šire i prema arktičkim vodama zapadno i severno od Aljaske. Ovi regioni bi mogli predstavljati buduća operativna područja povezana sa globalnim pomorskim rutama. Distribucija aktivnosti odražava fokus i na trenutne i na nove strateške pomorske zone nakon klimatskih promena.

Zajedno, kineska kampanja mapiranja i raspoređivanje senzora stvaraju slojeviti skup podataka koji pokriva teren morskog dna i uslove vodenog stuba u više pozorišnih zona. Ovaj skup podataka smanjuje nesigurnost u podmorničkoj navigaciji i detekciji zamenjujući uopšteno znanje o okeanu podacima specifičnim za lokaciju. Kombinacija ponovljenih istraživanja i kontinuiranog praćenja pruža i statičke i dinamičke informacije o životnoj sredini. Ovo omogućava predvidljivije planiranje podmorskih operacija, uključujući protivpodmorničko ratovanje.

Kao i mnoge oblasti u Kini, integracija civilnih aktivnosti sa vojnim primenama podržava kontinuirano prikupljanje podataka, što je neizbežna direktiva Komunističke partije Kine koju mora da poštuje svaki kineski građanin i organizacija. Vremenom, ovaj pristup gradi detaljnu operativnu sliku ključnih pomorskih okruženja. Rezultat je pomak ka kontinuiranim, podacima vođenim podmorskim aktivnostima u strateški važnim regionima i za SAD i za Kinu, kao i multiplikator snaga za kineske podmorničke snage, za koje se očekuje da će do 2035. godine dostići 80 jedinica.

armyrecognition.com

