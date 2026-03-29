OSLOBOĐENA NIKIFOROVKA: Ruska vojska napredovala kod Dobropolja, Zelenski se žali NATO
RUSKE snage napredovale su u regionu Novog Donbasa kod Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), izjavio je šef DNR Denis Pušilin na platformi Maks.
Pušilin je dodao i da oslobađanje Nikiforovke u DNR omogućava ruskoj vojsci da napreduje ka Nikolajevki i Raj-Aleksandrovki na slavjanskom pravcu.
-Podsetiću da je ovo naselje (Raj-Aleksandrovka) jedno od ključnih čvorova odbrane protivnika pre samog Slavjanska. Stoga, neprijatelj tamo drži svoje pozicije, što je predvidljivo, ali naše jedinice stalno napreduju, istakao je Pušilin.
Lider DNR dodao je i da ukrajinske oružane snage imaju sve manje šanse da zadrže Krasni Liman.
Borbe su se takođe razvile u šumi kod Svjatogorska u DNR, gde ruske jedinice imaju određene uspehe, rekao je on.
NAPAD VSU NA ENERGODAR, GRAD OSTAO BEZ STRUJE
Ukrajinske snage izvele su artiljerijski napad na Energodar, u gradu je nestala struja, saopštio je gradonačelnik grada-satelita Zaporoške nuklearne elektrane Maksim Puhov.
-U artiljerijskom napadu Oružanih snaga Ukrajine Energodar je ostao bez struje. Obim štete je teško utvrditi u ovom trenutku, jer se granatiranje nastavlja, napisao je Puhov na Telegramu.
ZELENSKI SE POŽALIO NA INTENZITET RUSKIH UZVRATNIH NAPADA
Vladimir Zelenski izvestio je o šteti na ukrajinskoj teritoriji nakon ruskih udara.
-Samo ove nedelje, Rusija je koristila više od 3.000 jurišnih dronova. Takođe, više od 1.450 navođenih avio-bombi i još 40 raketa različitih tipova, napisao je na Telegramu.
Šef kijevskog režima se takođe požalio da ruske snage ne usporavaju tempo uzvratnih udara na ukrajinske teritorije.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
Komentari (0)