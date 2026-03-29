RAZOTKRIVENA JOŠ JEDNA CENTRALA BLOKADERA: Uhvaćeni na delu kako kupuju glasove! (VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 15:10

SVE što godinama pričaju je čista projekcija, pa tako i famozna kupovina glasova "za dve crvene".

Alo! reporter je zabeležio centralu blokadera u kafeu-igraonici u Kuli, gde se skupljaju i daju ljudima novac da glasaju za "studentsku listu".

Danas je i u Aranđelovcu zabeležena kupovina glasova! Građanin Aranđelovca prijavio je slučaj policiji.

Njemu je nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za "studentsku listu".

Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti. Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

