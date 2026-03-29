RAZOTKRIVENA JOŠ JEDNA CENTRALA BLOKADERA: Uhvaćeni na delu kako kupuju glasove! (VIDEO)

SVE što godinama pričaju je čista projekcija, pa tako i famozna kupovina glasova "za dve crvene".

Foto: Prinstcreen

Alo! reporter je zabeležio centralu blokadera u kafeu-igraonici u Kuli, gde se skupljaju i daju ljudima novac da glasaju za "studentsku listu".

Pogledajte priloženi snimak:

Danas je i u Aranđelovcu zabeležena kupovina glasova! Građanin Aranđelovca prijavio je slučaj policiji.

Njemu je nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za "studentsku listu".

Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti. Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.

Sve o današnjim lokalnim izborima u 10 opština pratite u NAŠEM BLOGU UŽIVO.