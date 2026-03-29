RUSIJA poziva svoje američke kolege da sprovedu sporazume postignute u Enkoridžu, na Aljasci, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov za ruske medije.

Pozivamo Vašington da izvrši pritisak na Kijev, dodao je on.

- Znate, možda otkrivam tajnu, ali upravo to pozivamo naše američke kolege da urade. To je ono što je sada potrebno - rekao je Ušakov novinarima, odgovarajući na pitanje zašto Amerikanci ne mogu da zahtevaju od Kijeva da sprovede sporazume postignute tokom samita na Aljasci.

Vašington je izneo niz „zanimljivih predloga“ za rešavanje sukoba u Ukrajini, ali su oni trenutno neizvodljivi, dodao je on.

- SAD su iznele niz prilično zanimljivih, rekao bih korisnih, ideja i predloga, ali do sada nisu sprovedeni u delo - objasnio je Ušakov.

Moskva poziva Vašington da izvrši pritisak na Kijev, dodao je pomoćnik predsednika.



- Amerikanci bi vrlo lako mogli, takoreći, zaista da izvrše pritisak i utiču na Kijev - ocenio je Ušakov.

Moskva veruje samo sebi

Rusija veruje samo sebi 100 odsto, u svojim odnosima sa drugima, Moskva se oslanja na princip „veruj, ali proveri“, konstatovao je pomoćnik ruskog predsednika.

- Zanimljivo pitanje je da li verujemo našim američkim partnerima i kolegama. Ako želite, mogu vam reći kome verujemo 100 odsto: sebi - kazao je Ušakov.

On je podsetio da se Moskva oslanja na princip „veruj, ali proveri“ u svojim odnosima sa stranim partnerima.

Podsetimo, od početka godine održane su tri runde trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je nedavno da je u pregovorima sada nastupila pauza i da su SAD usredsređene na nešto drugo.

- Moskva očekuje novu rundu, ali vreme i mesto razgovora za sada nisu određeni - dodao je on.

