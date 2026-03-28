ORBAN OPTUŽIO OPOZICIJU: Ukrajinske službe vrbuju Mađare

UKRAJINSKE obaveštajne službe vrbovale su državljanina Mađarske, koji je delovao u interesu opozicione stranke Tisa, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban, komentarišući emitovanje snimka saslušanja IT stručnjaka kojeg je privela mađarska bezbednosna služba.

- Nema više pitanja. IT stručnjak je priznao da su ga vrbovali Ukrajinci. Njegov iskaz je javan i svako može da ga čuje. Mađarska kontraobaveštajna služba uradila je ono što je trebalo. Branićemo mir i bezbednost Mađarske - napisao je Orban na Fejsbuku, prenosi TASS.

Poslednjih dana mađarska vlada objavila je dokaze o prisustvu pripadnika i agenata ukrajinske obaveštajne službe na teritoriji zemlje, koji pokušavaju da dođu do državnih tajni i deluju u interesu opozicije, navodi agencija.

Između ostalog, saopšteno je da su Ukrajinci pokušali da prisluškuju mobilni telefon ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, kao i da su njihovi agenti učestvovali u radu stranke Tisa.

Orban je 26. marta zatražio od predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da odmah povuče pripadnike ukrajinskih službi iz Mađarske.

On je istakao da izbori u Mađarskoj nikada ranije nisu bili izloženi tako velikom stranom mešanju.

Parlamentarni izbori, nakon kojih će biti formirana nova vlada, zakazani su za 12. april.

Stranka Fides - Mađarski građanski savez, na čijem je čelu Orban, vodi žestoku borbu za glasove birača sa opozicionom strankom Tisa, čiji lider, poslanik u Evropskom parlamentu Peter Mađar, ima podršku rukovodstva Evropske unije, dodaje agencija.