Svet

ZELENSKI ŽESTOKO ODGOVORIO RUBIJU: "Znate kako kažu..."

В.Н.

28. 03. 2026. u 17:52

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski odbacuje optužbe američkog državnog sekretara Marka Rubija da „laže“ o uslovima bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

ЗЕЛЕНСКИ ЖЕСТОКО ОДГОВОРИО РУБИЈУ: Знате како кажу...

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Zelenski je odbacio tvrdnje Marka Rubija i ponovio da su sve američke bezbednosne garancije za Kijev uslovljene povlačenjem ukrajinskih trupa iz Donbasa, što je, kako je rekao, neophodan uslov za okončanje rata. 

Stavio je jasno do znanja da ne otkriva sve detalje razgovora koji su u toku. 

- Znate kako kažu, veći deo ledenog brega nije vidljiv. Verujte mi, pokazao sam samo mali deo - rekao je Zelenski novinarima. 

Prema njegovim rečima, pregovori sa Vašingtonom uključuju i direktne poruke da Ukrajina neće dobiti nikakve garancije ni pre prekida vatre, niti pre završetka rata, prenosi UAWire. 

- I tek nakon što se naše trupe povuku iz Donbasa, što je uslov  za okončanje rata, tada ćemo moći da dobijemo bezbednosne garancije od SAD - naglasio je Zelenski.

Predsednik je podsetio da je više puta pokretao to pitanje tokom razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugima, naglašavajući da Kijev želi da potpiše sporazum o bezbednosnim garancijama pre završetka rata.

Međutim, Vašington je poručio da je to moguće tek po okončanju neprijateljstava.

Zelenski je dodao da američka strana ne želi čak ni da razmatra potpisivanje garancija sada, koje bi stupile na snagu nakon završetka rata.

(UA Wire)

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

