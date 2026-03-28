Svet

IRAN RAZNEO AMERIČKE BAZE U DUBAIJU: U njima bilo preko 500 vojnika

28. 03. 2026. u 12:49

IRAN je u poslednjih nekoliko sati izvršio napade na američke vojne baze u Dubaiju, u kojima je smešteno više od 500 američkih vojnika, izjavio je danas portparol centralnog iranskog štaba Hatam al Anbije.

ИРАН РАЗНЕО АМЕРИЧКЕ БАЗЕ У ДУБАИЈУ: У њима било преко 500 војника

Foto: Printscreen

 - U proteklih nekoliko sati, njihova dva skrovišta, sa više od 400 ljudi koji su se krili u prvom i više od 100 ljudi koji su se krili u drugom skrovištu u Dubaiju, identifikovana su i napadnuta raketama i precizno vođenim dronovima - rekao je portparol, prenosi iranska agencija Mehr.

Kako je saopšteno, napad su izveli pripadnici iranskih vazduhoplovnih snaga i mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Agencija Mehr navodi da su satima kola hitne pomoći bila zauzeta prevozom mrtvih i ranjenih američkih komandanata i vojnika.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
Svet

0 0

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
