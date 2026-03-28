IRAN RAZNEO AMERIČKE BAZE U DUBAIJU: U njima bilo preko 500 vojnika
IRAN je u poslednjih nekoliko sati izvršio napade na američke vojne baze u Dubaiju, u kojima je smešteno više od 500 američkih vojnika, izjavio je danas portparol centralnog iranskog štaba Hatam al Anbije.
- U proteklih nekoliko sati, njihova dva skrovišta, sa više od 400 ljudi koji su se krili u prvom i više od 100 ljudi koji su se krili u drugom skrovištu u Dubaiju, identifikovana su i napadnuta raketama i precizno vođenim dronovima - rekao je portparol, prenosi iranska agencija Mehr.
Kako je saopšteno, napad su izveli pripadnici iranskih vazduhoplovnih snaga i mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).
Agencija Mehr navodi da su satima kola hitne pomoći bila zauzeta prevozom mrtvih i ranjenih američkih komandanata i vojnika.
(Tanjug)
