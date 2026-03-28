POGINULO VIŠE OD 20 AMERIČKIH VOJNIKA: Veliki udar Irana na Saudijsku Arabiju

VIŠE od 20 američkih vojnika ranjeno je u iranskim napadima na saudijsku vazduhoplovnu bazu prošle nedelje.

Kako je jutros objavljeno, 12 američkih vojnika ranjeno je u iranskom vojnom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji protekle noći, a dvojica su u teškom stanju, rekao je američki zvaničnik.

Ovi najnoviji podaci o povređenima povećali su broj ranjenih pripadnika američke vojske na više od 300 od početka rata protiv Irana 28. februara, preneo je Rojters.

Američka vojska je juče saopštila da su se 273 ranjena vojnika već vratila na dužnost. U sukobu je do sada poginulo 13 američkih vojnika.

