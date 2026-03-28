POGINULO VIŠE OD 20 AMERIČKIH VOJNIKA: Veliki udar Irana na Saudijsku Arabiju

28. 03. 2026. u 08:48

VIŠE od 20 američkih vojnika ranjeno je u iranskim napadima na saudijsku vazduhoplovnu bazu prošle nedelje.

Kako je jutros objavljeno, 12 američkih vojnika ranjeno je u iranskom vojnom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji protekle noći, a dvojica su u teškom stanju, rekao je američki zvaničnik.

Ovi najnoviji podaci o povređenima povećali su broj ranjenih pripadnika američke vojske na više od 300 od početka rata protiv Irana 28. februara, preneo je Rojters.

Američka vojska je juče saopštila da su se 273 ranjena vojnika već vratila na dužnost. U sukobu je do sada poginulo 13 američkih vojnika.

(Tanjug)

"ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu"

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

