"IRAN ISPALIO RAKETU KOJU NAVODNO NISU IMALI" Domet 4.000 km, Tramp pobesneo i opleo nikad žešće po Britancima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran na britansku vojnu bazu Dijego Garsija ispalio raketu, koju "navodno nisu imali", kao i da je razočaran odgovorom članica NATO, i posebno Velikom Britanijom, na zahtev za pomoć u ratu sa Iranom.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Govoreći o iranskom napadu balističkim raketama na britansko-američku vojnu bazu Dijego Garsija na ostrvima Čagos u Indijskom okeanu, Tramp je na sednici kabineta rekao da je Teheran na tu bazu ispalio "jednu raketu na 4.000 kilometara", prenosi Skaj njuz.

- Navodno nisu imali takvu raketu. Ali su pucali na sada već čuveno ostrvo koje se Velika Britanija jako plašila da nam da (pristup bazi) jer nisu želeli da budu uvučeni, ali ni mi ne želimo da budemo uvučeni u njihove ratove - kazao je Tramp.

Tramp je istakao da je "veoma razočaran" NATO-om, jer su neke zemlje, članice te alijanse, saopštile da žele da se uključe kada se rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom završi.

- Zapravo su dali izjavu, par njih, da žele da se uključe kada se rat završi. Ne - trebalo bi da se uključe kada rat počne, ili čak i pre nego što počne - istakao je Tramp.

On se zatim posebno obratio Velikoj Britaniji, za koju je rekao da ima nosače aviona koji su "igračke" u poređenju sa nosačima aviona koje imaju SAD.

Foto: Profimedia

- Čuli smo da je Velika Britanija rekla - ovo je bilo pre tri nedelje - da će poslati svoje nosače aviona, koji, inače, nisu najbolji nosači aviona. Oni su igračke u poređenju sa onim što mi imamo - rekao je Tramp.

Tramp je na sastanku kabineta izrazio sumnju u mogućnost da se postigne mirovni sporazum sa Iranom, i upozorio je da je na iranskim liderima da ubede njega da zaustavi rat, prenosi CNN.

- Oni mole da se postigne dogovor. Ne znam da li ćemo to moći da uradimo. Ne znam da li smo spremni da to uradimo. Oni sada imaju šansu da postignu dogovor, ali to je na njima. Videćemo da li žele da to urade. U međuvremenu, mi ćemo samo nastaviti da ih neometano, sa ogromnom snagom pobeđujemo - kazao je Tramp.