VENS ILI RUBIO: Konzrvativci traže Trampovog nasledinika

PRE jedne decenije, Džesika Lubers nikada nije zamišljala da će podržati Marka Rubija za predsednika.

Foto: Tanjug/Profimedia

Njegova ogorčena trka protiv Donalda Trampa za nominaciju 2016. godine ostavila joj je gorak ukus u ustima.

Ali dok se okupljala sa stotinama drugih Trampovih pristalica u blizini Dalasa ove nedelje na Konferenciji konzervativne političke akcije (CPAC) kako bi razgovarali o budućnosti pokreta, Lubers je rekla da se nada da će predsednik 2028. godine predati baklju njenom bivšem rivalu.

- Bila sam malo skeptična kada je Tramp izabrao Rubija za državnog sekretara, ali čoveče, on je uradio fantastičan posao- rekla je Lubers.

- Neverovatno je koliku težinu nosi - izveštava CNN.

Vens vodi, ali Rubio jača

Rastuća naklonost prema Rubiju među konzervativcima ogleda se i u godišnjoj anketi CPAC-a o potencijalnim kandidatima za 2028. godinu.

Nakon što se jedva pojavio u nezvaničnoj anketi prošle godine, ove godine 35% ispitanika je reklo da ga želi kao sledećeg kandidata stranke, prema rezultatima objavljenim u subotu.

Rubio je bio odmah iza potpredsednika Dž. D. Vensa, koji je drugi put zaredom pobedio u anketi CPAC-a sa 53% glasova, iako je to manje od 61% podrške koju je imao 2025. godine.

Anketa nije naučna studija, jer je ograničena na učesnike konferencije i nije reprezentativna za šire republikansko biračko telo.

Ipak, rezultat će sigurno podstaći dalju intrigu unutar Republikanske stranke oko rastućeg rivalstva između dva najbliža Trampova saradnika.

Rubio je preuzeo vodeću ulogu u administraciji usred Trampovog sve agresivnijeg vojnog stava i diplomatskih pregovora na visokom nivou u Venecueli, Iranu i Kubi.

Vens je, s druge strane, u poslednje vreme više bio tajna stvar. Njegove prethodne izjave, u kojima se glasno protivio novim spoljnim sukobima, navele su neke Trampove pristalice da dovedu u pitanje njegov stav o odluci da se napadne Iran i ubiju mnogi najviši zvaničnici režima, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Neki žele nova imena

Neki mlađi konzervativci koji su izrazili protivljenje Trampovom ratu izgleda da favorizuju Rubija u odnosu na Vensa, uprkos istorijski jastrebovskim stavovima državnog sekretara.

- Možda se ne slažem sa njim po pitanjima poput rata u Iranu i načina na koji je govorio o tome, ali mogu se složiti sa nekim od njegovih drugih politika - rekao je Luk Rosati, student na Univerzitetu Ksavijer.

Dodao je: - Ne sviđa mi se ideja da se kandidujem i za predsednika i za potpredsednika. Želim nekog novog, nekog drugačijeg.

Ipak, Vens ima mnogo pristalica unutar stranačke baze koji sa entuzijazmom uvrstili njegovo ime u anketu CPAC-a. Njegova životna priča o odrastanju kao sina narkomana koga je odgajila njegova baka – opisana u njegovom bestseleru „Hillbilly Elegy“ – nastavlja da privlači njegove sledbenike.

- Mislim da se on obraća mnogim ljudima u zemlji sa kojima se drugi možda ne obraćaju - rekao je Vilijam Ogastin, stanovnik Dalasa koji je došao u CPAC sa svojom suprugom Suzan.

Trampov duh

Debata o budućnosti stranke odvijala se bez njenog najuticajnijeg glasa: Trampa, koji je prvi put u poslednjih deset godina propustio konvenciju.

Tramp je javno izbegavao da imenuje naslednika, iako je hvalio i Vensa i Rubija.

Među vernim članovima CPAC-a, njegova podrška će na kraju imati ogroman uticaj na trku za nominaciju ako odluči da preuzme ulogu donosioca odluka.

- Naravno, podrška predsednika Trampa će igrati veliku ulogu jer neko treba da nastavi njegovo nasleđe - rekao je Henri Tijan iz Teksasa.

- Četiri godine nisu dovoljne - dodao je.

Bilo je i onih koji se opiru ideji o nasledniku i žele da se Tramp ponovo kandiduje, uprkos tome što Ustav to jasno zabranjuje.

- Potreban nam je Tramp. Ovo mora da se nastavi - rekao je Frenk Robles iz Kalifornije, koji je na CPAC-u nosio kapu „Tramp 2028“.

- Ne smemo zaustaviti ovaj zamah - istako je.

Vens je uglavnom odbacio priče o 2028. godini, dok je Rubio rekao da bi podržao potpredsednika ako bi se kandidovao.

Većina istaknutih republikanskih ličnosti izbegla je javno da objavi svoju kandidaturu za predsednika, mada je senator iz Kentakija, Rend Pol, rekao za CBS da razmatra ponovnu kandidaturu, a guverner Floride, Ron DeSantis, nije isključio tu mogućnost u nedavnom intervjuu sa Šonom Hanitijem.

Ostali kandidati

Nijedan od gore pomenutih nije govorio ove nedelje na CPAC-u, tradicionalno platformi za buduće predsedničke kandidate da se promovišu bazama stranke.

Ove godine, malo kandidata za predsednika 2028. godine je hodočastilo u Teksas.

Jedini izuzetak bio je mlađi senator države, Ted Kruz, koji je dočekan ovacijama dok je iznosio svoju viziju za stranku - onu koja kombinuje Trampov populizam i podršku radničke klase sa osnovnim republikanskim principima poput male vlade, niskih poreza i ograničene regulacije.

- Onima koji kažu: 'Mi smo konzervativci, ali konzervativci velike vlade', kažem, vi niste populisti, vi ste Berni Sanders i Elizabet Voren - rekao je Kruz.

Poruka je odjeknula kod Barbare Luis, penzionerke iz Teksasa, koja je rekla da se nada da će se njen senator ponovo kandidovati za predsednika 2028. godine.

- Mislim da je uradio dobar posao za Teksas - rekla je.

Ali Kruz nije iskoristio svoju prednost domaćeg terena u anketi CPAC-a.

Njegova podrška je bila 1%.

Poslednji govornik na događaju, ministar zdravlja i socijalnih službi Robert F. Kenedi Mlađi, takođe nije izazvao mnogo interesovanja.

Njegova podrška u anketi bila je 0%.

Budućnost u tandemu?

Zapravo, niko osim Rubija i Vensa nije prešao 2% u anketi sprovedenoj među oko 1.600 ispitanika.

Mnogi već gledaju ka grupi Vens-Rubio - poželjno tim redosledom, kaže Maksin Kaningam iz Oklahome.

- Oni su ljudi za ovo vreme - rekla je, „i sada su na vladinim pozicijama gde uče sve što ne znaju i biće savršeni.“

Suzan Ogastin je ponudila drugačiju ideju.

- Bili bi dobar tim - rekla je.

- Šteta je što ne mogu biti kopredsednici, znate? - zaključila je.

(Indeks.hr)

