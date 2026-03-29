DMITRIJEV ODBRUSIO KAJI KALAS: Stripovi ne uče diplomatiji, ali energetska kriza hoće

В.Н.

29. 03. 2026. u 10:23

Marvelovi stripovi neće naučiti Kaju Kalas, ministra spoljnih poslova EU, profesionalnim veštinama, Evropskoj uniji je potrebno više obrazovanih birokrata, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i predstavnik ruskog lidera za investicije, komentarišući spor oko pritiska na Rusiju koji je nastao tokom sastanka G7.

Foto: Profimedia

„Naravno, Kaja još uvek nije pročitala dovoljno knjiga da bi razumela diplomatiju. Marvelovi stripovi ne uče diplomatiji. EU je potrebno više obrazovanih birokrata“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući članak „Aksiosa“ o sporu.

Energetska kriza će pružiti dodatno i dovoljno obrazovanje, poručio je on.

Ranije je Aksios, pozivajući se na izvore, objavio da su se Kalas i američki državni sekretar Marko Rubio žestoko posvađali oko uloge SAD u rešavanju ukrajinskog sukoba tokom ministarskog sastanka G7 u petak. Prema pisanju portala, Kalas je kritikovala SAD što nisu povećale pritisak na Moskvu. Ove optužbe izazvale su oštru reakciju Rubija, koji je zapretio da će povući SAD iz pregovaračkog procesa.

Rusija je više puta saopštila da će se zemlja nositi sa sankcionim pritiskom koji je Zapad počeo da vrši na Rusiju pre nekoliko godina i koji nastavlja da eskalira. Moskva je primetila da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh sankcija protiv Rusije. Same zapadne zemlje su više puta izrazile stav da su antiruske sankcije neefikasne.

(Sputnjik)

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

