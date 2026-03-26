UBIJEN KOMANDANT IRANSKE MORNARICE KOJI JE ZATVORIO ORMUZ? Izrael objavio dramatičnu vest za Teheran

KOMANDAT mornarice Iranske revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, bio je meta u Bandar Abasu, preneli su izraelski mediji pozivajući se na zvaničnika.

Taj neimenovani zvaničnik je rekao da je Tangsiri bio odgovoran za zatvaranje Ormuskog moreuza.

Explosions hit the port city of Bandar Abbas in southern Iran near an air base on Sunday, with plumes of smoke rising, according to videos sent to Iran International. pic.twitter.com/Qkr1mtrP6z — Iran International English (@IranIntl_En) March 15, 2026

Inače, Izrael danima izvodi napade na ovo mesto na jugu Irana, a u jednom od poslednjih ubijen je pomenuti Alireza Tangsiri.

Očekuje se više detalja.

(Tajms of Izrael)

