UBIJEN KOMANDANT IRANSKE MORNARICE KOJI JE ZATVORIO ORMUZ? Izrael objavio dramatičnu vest za Teheran
KOMANDAT mornarice Iranske revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, bio je meta u Bandar Abasu, preneli su izraelski mediji pozivajući se na zvaničnika.
Taj neimenovani zvaničnik je rekao da je Tangsiri bio odgovoran za zatvaranje Ormuskog moreuza.
Inače, Izrael danima izvodi napade na ovo mesto na jugu Irana, a u jednom od poslednjih ubijen je pomenuti Alireza Tangsiri.
Očekuje se više detalja.
(Tajms of Izrael)
BONUS VIDEO: SVET U ŠOKU: Ormuski moreuz ZATVOREN?
Komentari (0)