ODMOR POD SENKOM PROJEKTILA: Rat u Zalivu menja mapu svetskog turizma - Turisti beže iz Dubaija, Grčka i Španija postaju „sigurne luke“

DOK sukob u Persijskom zalivu ulazi u kritičnu fazu, milioni putnika u panici otkazuju aranžmane na Bliskom istoku.

V.K.

Kipar, kao najisturenija tačka Evrope, beleži istorijski pad rezervacija, dok se srpski turisti, poučeni ranijim krizama, masovno okreću proverenim destinacijama na zapadnom Mediteranu, ali i domaćim planinskim centrima i banjama.

Eskalacija ratnih dejstava, koja je kulminirala napadima na ključna vazdušna čvorišta i prekidom koridora preko Ormuskog moreuza krajem februara, izazvala je tektonske poremećaje u globalnoj industriji putovanja. Poslednji zvanični podaci međunarodnih turističkih organizacijapokazuju da su dojučerašnji simboli luksuza i prestiža, poput Dubaija i Dohe, preko noći postali „zone izbegavanja“. Dok se pesak u pustinjskim metropolama kovitla pod senkom ratne avijacije, turistički tokovi se nezaustavljivo prelivaju ka obalama Španije, Italije i Balkana.

Apokalipsa avio-saobraćaja Preko 5.000 letova otkazano je u samo prva dva dana sukoba, što je izazvalo do sada nezapamćen kolaps na nebu iznad Azije i Evrope. Ključna vazdušna čvorišta u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, koja inače generišu oko 14 odsto globalnog međunarodnog tranzita, suočavaju se sa potpunim blokadama i nesigurnošću. Najveći svetski avio-prevoznici prinuđeni su na korišćenje alternativnih, papreno skupih ruta preko Evrope i Afrike. Ovakvo preusmeravanje letova ka destinacijama u Aziji i Australiji produžava vreme putovanja i do deset sati, dok su cene avio-karata zbog enormnih troškova goriva skočile za najmanje 30 odsto. Za mnoge putnike, daleke destinacije su na ovaj način postale ne samo nebezbedne, već i ekonomski nedostižne.

Prazni hoteli u pustinji, strah na Kipru

Dubai, koji je godinama važio za nedostižni magnet svetskog džet-seta, danas podseća na grad duhova sa popunjenošću hotela koja se survala na svega 20 odsto. Cene luksuznih apartmana u prestižnim delovima grada poput Palme Džumeire, koje su se donedavno kretale iznad 230 evra, pale su na manje od 80 evra po noćenju. Ipak, ni ovaj nezapamćeni „damping“ cena ne privlači goste, koji zbog učestalih zatvaranja vazdušnog prostora i paralize avio-saobraćaja strahuju za sopstvenu bezbednost.

Na evropskom tlu, najteži udarac pretrpeo je Kipar. Zbog neposredne blizine ratne zone i incidenta sa iranskim dronom koji je početkom marta pogodio britansku vojnu bazu Akrotiri, ostrvo je izgubilo status sigurne destinacije. Rezervacije za mart i april su opale za 40 odsto, dok je dnevna stopa otkazivanja kratkoročnog smeštaja u momentima najveće neizvesnosti dostizala neverovatnih 100 odsto.

Grčka i Španija kao „plan B“

Dok istok Mediterana krvari, zapadne destinacije beleže neočekivan skok potražnje i postaju glavna utočišta za ovogodišnje odmore. Britanski i nemački turoperatori, poput giganata TUI-ja (TUI) i Džet-tua (Jet2), već izveštavaju o masovnom preusmeravanju putnika ka španskim obalama i italijanskim ostrvima, koja se u ovom trenutku smatraju najbezbednijim alternativama na kontinentu. Grčka, iako geografski bliža zoni nestabilnosti, uspeva da zadrži status primarne destinacije za evropske turiste koji traže „provereno i blizu“, uprkos padu rezervacija sa izraelskog i arapskih tržišta koji beleži nacionalni prevoznik Egejan erlajns (Aegean Airlines).

Međutim, ova nagla promena fokusa donosi i nove probleme, jer popunjenost kapaciteta u Malagi, na Balearima i Kritu već sada značajno premašuje višegodišnje proseke za ovaj period godine. Stručnjaci upozoravaju da bi enormna navala, praćena drastičnim skokom cena avio-goriva koje su se u martu gotovo udvostručile, mogla da dovede do novog talasa poskupljenja preostalih aranžmana pre zvaničnog početka turističke sezone u junu.

Srbija i region: Odmor „kod kuće“ je najsigurniji

U Srbiji se sve jače oseća efekat „psihološke blizine“ sukoba, što direktno menja planove za predstojeću sezonu. Prema najnovijim podacima Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), srpski turisti masovno odustaju od egzotičnih destinacija koje zahtevaju presedanje u Dubaiju ili Dohi, jer su ovi aerodromi zbog ratnih dejstava u Zalivu postali logistički nesigurni.

„Sve više građana se vraća tradicionalnoj Grčkoj, ali pravi bum beleže planinski centri u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Sigurnost je postala ključni faktor pri odabiru destinacije, čak i ispred cene aranžmana“, navode domaći stručnjaci, ističući da su Kopaonik, Zlatibor i Jahorina već sada značajno popunjeniji nego prethodne godine. Dodatni uticaj na promenu planova izvršilo je i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje veći deo Bliskog istoka drži u „crvenoj zoni“ uz strogu preporuku da se izbegavaju sva putovanja koja nisu neophodna. Ovo je domaće putnike definitivno usmerilo ka regionalnom tržištu i domaćim banjama i turističkim centrima, koji se u ovim nestabilnim vremenima percipiraju kao istinska sigurna utočišta.

Kraj turizma kakav poznajemo?

Rat u Zalivu nije samo humanitarna i politička katastrofa, već i prelomna tačka koja suštinski menja filozofiju putovanja. Prema najnovijim procenama vodećih ekonomskih instituta, svetski turistički sektor će samo tokom ove godine pretrpeti štetu koja se meri desetinama milijardi dolara. Dok se destinacije na Bliskom istoku grčevito bore za opstanak pod kišom projektila, ostatak sveta suočava se sa novim izazovom.

Grčka, Španija i ostatak sigurnog dela Mediterana moraće da se nose sa neplaniranim, prekomernim prilivom turista koji beže od ratne pretnje. Ovakva „prinudna“ popunjenost kapaciteta, uz već pomenute rekordno visoke troškove energenata, neminovno vodi ka novom, do sada nezapamćenom talasu poskupljenja aranžmana. Letnja sezona 2026. godine definitivno će biti upamćena kao trenutak kada je sigurnost postala najskuplja stavka u cenovniku svakog turoperatora.