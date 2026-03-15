"CIA ŽELI DA ME PROGLASI STRANIM AGENTOM U SAD" Taker Karlson tvrdnjama šokirao svet
AMERIČKI novinar Taker Karlson izjavio je da Centralna obaveštajna agencija (CIA) nastoji da protiv njega pokrene postupak po zakonu o stranim agentima i da za Ministarstvo pravde SAD priprema izveštaj o njegovom delovanju.
Karlson je naveo da se kao navodni osnov za krivično gonjenje pominju njegovi razgovori sa ljudima u Iranu pre početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv te zemlje.
Prema njegovim rečima, protiv njega bi mogao biti primenjen zakon iz 1938. godine, koji predviđa obaveznu registraciju lica koja primaju novac od stranih vlada radi lobiranja ili političkog delovanja.
On je odbacio takve optužbe, ističući da nije agent nijedne strane države i da nikada nije primao novac od bilo koje vlade.
Karlson je ocenio da je pritisak na njega delom povezan i sa njegovim stavovima o Izraelu, a podsetio je i da je, tokom pripreme intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, verovao da ga prate američke bezbednosne službe.
Ranije je osudio američki napad na Iran, nazvavši odluku predsednika Donalda Trampa „potpuno odvratnim zlom“, posle čega ga je Tramp javno kritikovao i distancirao od pokreta MAGA.
(Sputnjik)
