AMERIKANCI NASTAVILI SA NAPADIMA NA ISTOKU PACIFIKA: Uništena još dva broda (VIDEO)
SJEDINjENE Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom delu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.
Time je nastavljena serija napada SAD u ovom delu okeana, a koji se nalazi u blizini Venecuele, zemlje za koju je predsednik Donald Tramp spremio oružani napad.
Trampova administracija ima za cilj uklanjanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, pod izgovorom da se obračunava sa narko kartelom.
- Naša obaveštajna služba utvrdila je da su ti brodovi povezani sa krijumčarenjem narkotika, da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za šverc narkotika - naveo je danas Hegset u objavi na platformi "Iks", uz koju je priložen i video-snimak operacije, preneo je Rojters.
Kako je naveo američki ministar, oba udara su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su se nalazila po trojica "narkoterorista".
- Pod (američkim) predsednikom (Donaldom) Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartele terorista koji žele da naude našoj zemlji i njenom narodu - zaključio je Hegset.
Prema ranijim navodima ministra Hegseta, SAD su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obala Venecuele, kao i u istočnom delu Tihog okeana.
Izvori navode da je u tim napadima poginulo 69 ljudi.
(RT Balkan)
