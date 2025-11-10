AMERIKANCI NASTAVILI SA NAPADIMA NA ISTOKU PACIFIKA: Uništena još dva broda (VIDEO)

SJEDINjENE Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom delu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Time je nastavljena serija napada SAD u ovom delu okeana, a koji se nalazi u blizini Venecuele, zemlje za koju je predsednik Donald Tramp spremio oružani napad.

Trampova administracija ima za cilj uklanjanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, pod izgovorom da se obračunava sa narko kartelom.

- Naša obaveštajna služba utvrdila je da su ti brodovi povezani sa krijumčarenjem narkotika, da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za šverc narkotika - naveo je danas Hegset u objavi na platformi "Iks", uz koju je priložen i video-snimak operacije, preneo je Rojters.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Kako je naveo američki ministar, oba udara su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su se nalazila po trojica "narkoterorista".

- Pod (američkim) predsednikom (Donaldom) Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartele terorista koji žele da naude našoj zemlji i njenom narodu - zaključio je Hegset.

Prema ranijim navodima ministra Hegseta, SAD su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obala Venecuele, kao i u istočnom delu Tihog okeana.

Izvori navode da je u tim napadima poginulo 69 ljudi.

(RT Balkan)

