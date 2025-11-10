Svet

AMERIKANCI NASTAVILI SA NAPADIMA NA ISTOKU PACIFIKA: Uništena još dva broda (VIDEO)

В. Н.

10. 11. 2025. u 22:09

SJEDINjENE Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom delu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

АМЕРИКАНЦИ НАСТАВИЛИ СА НАПАДИМА НА ИСТОКУ ПАЦИФИКА: Уништена још два брода (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Time je nastavljena serija napada SAD u ovom delu okeana, a koji se nalazi u blizini Venecuele, zemlje za koju je predsednik Donald Tramp spremio oružani napad.

Trampova administracija ima za cilj uklanjanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, pod izgovorom da se obračunava sa narko kartelom.

- Naša obaveštajna služba utvrdila je da su ti brodovi povezani sa krijumčarenjem narkotika, da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za šverc narkotika -  naveo je danas Hegset u objavi na platformi "Iks", uz koju je priložen i video-snimak operacije, preneo je Rojters.

Kako je naveo američki ministar, oba udara su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su se nalazila po trojica "narkoterorista".

- Pod (američkim) predsednikom (Donaldom) Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartele terorista koji žele da naude našoj zemlji i njenom narodu - zaključio je Hegset.

Prema ranijim navodima ministra Hegseta, SAD su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obala Venecuele, kao i u istočnom delu Tihog okeana.

Izvori navode da je u tim napadima poginulo 69 ljudi.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG