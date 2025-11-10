ODLAZAK VELIKANA: Potresne vesti za Putina
RUSKI naučnik Jurij Tolstoj, profesor emeritus na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu i akademik Ruske akademije nauka, preminuo je u 98. godini.
Među njegovim studentima su bili ruski predsednik Vladimir Putin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, predsednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin, ruski ministar pravde Konstantin Čujčenko i drugi vladini zvaničnici.
Informacije o datumu i mestu sahrane profesora Tolstoja biće naknadno objavljene.
