ODLAZAK VELIKANA: Potresne vesti za Putina

10. 11. 2025. u 18:09

RUSKI naučnik Jurij Tolstoj, profesor emeritus na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu i akademik Ruske akademije nauka, preminuo je u 98. godini.

FOTO: Tanjug/AP

Među njegovim studentima su bili ruski predsednik Vladimir Putin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, predsednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin, ruski ministar pravde Konstantin Čujčenko i drugi vladini zvaničnici.

Informacije o datumu i mestu sahrane profesora Tolstoja biće naknadno objavljene.

