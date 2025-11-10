TRAMP I AL-ŠARA DANAS U BELOJ KUĆI: Održan sastanak i sa šeficom MMF-a

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i sirijski lider Ahmed al-Šara sastaće se danas u 11 časova po lokalnom, odnosno u 17.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Kako prenose mediji, razgovori će se fokusirati na bezbednosna pitanja i na mogućnost da se Sirija pridruži međunarodnoj koaliciji predvođenoj SAD u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država, koja je 2014. godine zauzela velike delove Sirije i susednog Iraka.

Iako se Islamska država smatra vojno poraženom, procenjuje se da je oko 2.500 njenih boraca i dalje aktivno u regionu i da redovno izvode napade.

Specijalni izaslanik SAD za Siriju Tom Barak izjavio je ranije ovog meseca da bi Al-Šara tokom posete Vašingtonu mogao potpisati sporazum o pristupanju Sirije koaliciji protiv Islamske države.

Po dolasku u Vašington, Al-Šara se sastao i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom, s kojom je razgovarao o mogućim oblicima pomoći za obnovu sirijske privrede razorene ratom.

Sastanku u sedištu MMF-a prisustvovao je i sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šajbani.

Prema navodima sirijske državne agencije SANA, razgovarano je o mogućim okvirima saradnje između Sirije i MMF-a radi podsticanja privrednog rasta i sprovođenja ekonomskih reformi.