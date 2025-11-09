BLOKADERI PROŠLI KAO BOSI PO TRNJU: Krenuli da divljaju u Nemačkoj, usledila reakcija policije i krivične prijave (VIDEO)

ČETRDESET propalestinskih aktivista upalo je u glavnu zgradu Tehničkog univerziteta u Minhenu, nakon čega su zapalili vatromet na krovu zgrade i razvili transparente, saopštila je danas policija.

Foto: Printskrin

Napustili su zgradu oko dva sata nakon što im je univerzitet zapretio da će podneti optužnice zbog neovlašćenog ulaska, rekao je portparol policije. Policijski službenici su potom obezbedili ulaze u univerzitetsku zgradu.

Studierende der TU München haben am Freitag gegen die Zusammenarbeit ihrer Hochschule mit Israel protestiert und dem Uni-Präsidenten „Komplizenschaft“ beim Gaza-Genozid vorgeworfen. Es geht um umstrittene Partnerschaften mit israelischen Militär- und Technologieunternehmen. pic.twitter.com/F7Cfy6CrYr — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 8, 2025

Tehnički univerzitet u Minhenu je takođe saopštio da su aktivisti pisali slogane na unutrašnjim zidovima zgrade.

Portparol univerziteta je rekao da će podneti krivične prijave zbog oštećenja imovine, dodajući da neće tolerisati takve akcije u budućnosti.