Svet

BLOKADERI PROŠLI KAO BOSI PO TRNJU: Krenuli da divljaju u Nemačkoj, usledila reakcija policije i krivične prijave (VIDEO)

Novosti online

09. 11. 2025. u 18:56

ČETRDESET propalestinskih aktivista upalo je u glavnu zgradu Tehničkog univerziteta u Minhenu, nakon čega su zapalili vatromet na krovu zgrade i razvili transparente, saopštila je danas policija.

БЛОКАДЕРИ ПРОШЛИ КАО БОСИ ПО ТРЊУ: Кренули да дивљају у Немачкој, уследила реакција полиције и кривичне пријаве (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Napustili su zgradu oko dva sata nakon što im je univerzitet zapretio da će podneti optužnice zbog neovlašćenog ulaska, rekao je portparol policije. Policijski službenici su potom obezbedili ulaze u univerzitetsku zgradu.

Tehnički univerzitet u Minhenu je takođe saopštio da su aktivisti pisali slogane na unutrašnjim zidovima zgrade.

Portparol univerziteta je rekao da će podneti krivične prijave zbog oštećenja imovine, dodajući da neće tolerisati takve akcije u budućnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini

"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini