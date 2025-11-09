BLOKADERI PROŠLI KAO BOSI PO TRNJU: Krenuli da divljaju u Nemačkoj, usledila reakcija policije i krivične prijave (VIDEO)
ČETRDESET propalestinskih aktivista upalo je u glavnu zgradu Tehničkog univerziteta u Minhenu, nakon čega su zapalili vatromet na krovu zgrade i razvili transparente, saopštila je danas policija.
Napustili su zgradu oko dva sata nakon što im je univerzitet zapretio da će podneti optužnice zbog neovlašćenog ulaska, rekao je portparol policije. Policijski službenici su potom obezbedili ulaze u univerzitetsku zgradu.
Tehnički univerzitet u Minhenu je takođe saopštio da su aktivisti pisali slogane na unutrašnjim zidovima zgrade.
Portparol univerziteta je rekao da će podneti krivične prijave zbog oštećenja imovine, dodajući da neće tolerisati takve akcije u budućnosti.
Preporučujemo
HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)
08. 11. 2025. u 17:26
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)